ЗСУ відновили 115 позицій: Сирський розповів, яким був квітень на фронті

Квітень був важким для українських оборонців, особливо на чотирьох основних напрямках. Однак ЗСУ вдалося втримати фронт та відновити понад сотню своїх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського .

"Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів", - заявив головнокомандувач за підсумками наради щодо роботи ЗСУ у квітні.

Сирський зазначив, що основні зусилля Сили оборони зосереджують на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках. Такими насамперед є Сумський, Курський, Покровський, Новопавлівський напрямки.

"При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", - підкреслив Сирський.

Робота артилерії та авіації

Також головнокомандувач додав, що активно працює українська артилерія, авіація, безпілотні системи, інші складові комплексного вогневого ураження.

Так, засобами DeepStrike у квітні було уражено 62 цілі на території РФ. Завдяки цьому вдалося знищити військові об’єкти та підірвати спроможності військово-промислового комплексу агресора.

"Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу", - зазначив головнокомандувач.

Укомплектування підрозділів

Як зазначив Сирський, також триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою. Не зупиняється комплектування пріоритетних штурмових полків.

ЗСУ продовжують перехід на корпусну систему. Наразі сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершується їхнє комплектування. Акцент робиться на централізованій підготовці і бойовому стажуванні.

"Все це – на марші, в умовах інтенсивних бойових дій. Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу. Тримаємо стрій", - наголосив Сирський.