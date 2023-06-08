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ЗСУ відкинули окупантів біля Бахмута. Звільнено ще понад 2 квадратних км за добу

Фото: ЗСУ відсунули окупантів біля Бахмута Донецької області ще на понад 2 квадратні кілометри (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За останню добу Третя штурмова бригада звільнила від окупантів на Бахмутському напрямку понад 2 квадратних км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram підрозділа.

Мова йде про територію обсягом - 1.8 км вздовж фронтової лінії, та 1.2 км у глибину фронту.

Втрати ворога

Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників "шторм Z". Окупанти не дорахувались 70 військових вбитими та пораненими - 30 та 40 солдатів відповідно.

Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника.

Досягнення українських сил

Завдяки цим наступальним діям окупантів майже повністю вдалося відкинути за канал (ймовірно, "Сіверський Донець - Донбас", - ред.), де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

Просування на цій ділянці українських сил підтверджують і автори проекту DeepState. Зокрема, ЗСУ вдалося розширити успіх у Берхівського водосховища. Нині також ведуться запеклі бої біля Оріхово-Василівки та Берхівки.

За даними Інституту вивчення війни на ранок 8 червня, українські військові просуваються на флангах під Бахмутом, тоді як росіяни розвертають у регіоні резерви, готуючись до глибокої оборони.

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