ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку російських військ на Новопавлівському напрямку
Українські десантники на Новопавлівському напрямку відбили штурм російських окупантів. Вони знищили ворожу бронетехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Новопавлівському напрямку фронту підрозділи десантно-штурмової бригади Збройних Сил України успішно відбили атаки російських окупантів, знищивши кілька одиниць бронетехніки, танків, мотоциклів та ліквідувавши значну кількість ворожих солдатів.
У ході бою українські військові знешкодили ворожі бронемашини та техніку, завдавши значних втрат російським загарбникам. Попри спроби прориву оборони українських десантників, російські війська зазнали чергової поразки.
Ситуація на фронті
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 31 авіаудар, використавши 47 КАБ, а також провів 440 обстрілів, зокрема 4 - з РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових атак загарбників.
На Новопавлівському напрямку ворог вчора провів 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.