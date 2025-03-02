ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку російських військ на Новопавлівському напрямку

Українські десантники на Новопавлівському напрямку відбили штурм російських окупантів. Вони знищили ворожу бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Новопавлівському напрямку фронту підрозділи десантно-штурмової бригади Збройних Сил України успішно відбили атаки російських окупантів, знищивши кілька одиниць бронетехніки, танків, мотоциклів та ліквідувавши значну кількість ворожих солдатів. У ході бою українські військові знешкодили ворожі бронемашини та техніку, завдавши значних втрат російським загарбникам. Попри спроби прориву оборони українських десантників, російські війська зазнали чергової поразки.