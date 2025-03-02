ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику российских войск на Новопавловском направлении

Украинские десантники на Новопавловском направлении отбили штурм российских оккупантов. Они уничтожили вражескую бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

В ходе боя украинские военные обезвредили вражеские бронемашины и технику, нанеся значительные потери российским захватчикам. Несмотря на попытки прорыва обороны украинских десантников, российские войска потерпели очередное поражение.

На Новопавловском направлении фронта подразделения десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины успешно отбили атаки российских оккупантов, уничтожив несколько единиц бронетехники, танков, мотоциклов и ликвидировав значительное количество вражеских солдат.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 31 авиаудар, использовав 47 КАБ, а также провел 440 обстрелов, в том числе 4 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 16 штурмовых атак захватчиков.

На Новопавловском направлении враг вчера провел 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Скудное.