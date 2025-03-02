ua en ru
Вс, 02 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику российских войск на Новопавловском направлении

Воскресенье 02 марта 2025 10:21
UA EN RU
ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику российских войск на Новопавловском направлении Фото: Десантники ВСУ отбили штурм российских войск (GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские десантники на Новопавловском направлении отбили штурм российских оккупантов. Они уничтожили вражескую бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Новопавловском направлении фронта подразделения десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины успешно отбили атаки российских оккупантов, уничтожив несколько единиц бронетехники, танков, мотоциклов и ликвидировав значительное количество вражеских солдат.

В ходе боя украинские военные обезвредили вражеские бронемашины и технику, нанеся значительные потери российским захватчикам. Несмотря на попытки прорыва обороны украинских десантников, российские войска потерпели очередное поражение.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 31 авиаудар, использовав 47 КАБ, а также провел 440 обстрелов, в том числе 4 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 16 штурмовых атак захватчиков.

На Новопавловском направлении враг вчера провел 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Скудное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа