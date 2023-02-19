ЗСУ відбили штурм росіян на Сватівському напрямку та знищили три БМП (відео)

Українським військовим вдалося відбити штурм росіян на Сватівському напрямку в Луганській області. ЗСУ знищили три БМП окупантів, які слугували для ворога прикриттям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рашистська піхота наступала під прикриттям броньованої техніки в кількості трьох одиниць. Вже вночі ці три БМП було знищено", - розповів він.

За словами Гайдая, техніка горіла "як завжди красиво".