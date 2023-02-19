ЗСУ відбили штурм росіян на Сватівському напрямку та знищили три БМП (відео)

Українським військовим вдалося відбити штурм росіян на Сватівському напрямку в Луганській області. ЗСУ знищили три БМП окупантів, які слугували для ворога прикриттям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Рашистська піхота наступала під прикриттям броньованої техніки в кількості трьох одиниць. Вже вночі ці три БМП було знищено", - розповів він.
За словами Гайдая, техніка горіла "як завжди красиво".
Як повідомлялось, ЗСУ здійснили кілька контратак західніше Кремінної Луганської області, а російські військові просунулися на північ від Бахмута.
Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
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