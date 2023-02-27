ЗСУ відбили понад 80 атак і знищили ворожі БПЛА: зведення Генштабу

За даними Генштабу, основні зусилля зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких - із застосуванням БПЛА типу "Шахед-136" по цивільній інфраструктурі. Всі дрони збиті.

Також ворог здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема щодо цивільної інфраструктури в Херсонській області та на Донбасі.

Є загиблі та поранені мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Рівень загрози завдання РФ ракетних ударів залишається високим по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Противник продовжує зберігати військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Хрінівка та Катеринівка Чернігівської області; Гірки, Атинське, Стукалівка, Гирине, Павлівка, Волгіні Сумської області, а також Ветеринарне, Чарівна Зоря, Стрілка, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Червоне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Західне та Куп'янськ Харківської області. Неподалік Попівки Сумської області та Червоної Зорі ворог застосував БПЛА з бойовим навантаженням.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів марні наступальні дії в районах Новоселівського, Майданчика, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано більш ніж у 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший та Курилівка Харківської області та Новоселівське, Краснопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка та Федорівка у Луганській області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, вчинив без успіху наступальні дії поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області.

Обстріляли райони понад 25 населених пунктів, у тому числі: Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Біла Гора, Озарянівка, Ступочки, Залізне та Південне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів даремні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар. Здійснив артилерійські обстріли районами населених пунктів, зокрема Новобахмутівки, Авдіївки, Ластівчиного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонщині від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали, зокрема, Михайлівка, Качкарівка, Львів, Антонівка, Херсон, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське та Берегове Херсонської області. Загалом райони 27 населених пунктів.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, у районі Бахмутівки Донецької області, у період з 22 по 24 лютого, до медичних установ доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Через побоювання деокупації українських територій, у населеному пункті Олешки та Скадовська Херсонської області російська окупаційна так звана влада готується до втечі на територію окупованого Криму. Зокрема, з 21 лютого відмічено виїзд місцевих колаборантів у Бахчисарай, Сімферополь та Керч, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всіх охочих. Для перевезення колаборантів ворог залучив військові вантажні автомобілі, з собою можна брати лише ручний багаж.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що росіяни під Бахмутом втрачають щодня до 500 військових убитими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.