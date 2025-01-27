ЗСУ відбили понад 60 атак ворога на Покровському напрямку: що відбувається на фронті

Станом на вечір 27 січня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Російські окупанти інтенсивно атакують на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, з початку доби противник завдав 20 авіаційних ударів із застосуванням 43 КАБи, понад 820 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій ще триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. Наші оборонці вже відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори, наразі всі боєзіткнення завершені.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 77 штурмових та наступальних дій.

Активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дванадцять боєзіткнень - тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Ворог завдав авіаційного удару КАБами по Запорізькому.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова, в той же час завдав авіаудару в районі Степногірська.

Тричі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Тринадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, один з яких триває до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 222 артилерійських обстріли, зокрема, два - із реактивних систем залпового вогню, завдав 19 авіаційних ударів, скинув 25 керованих бомб.