ЗСУ відбили понад 20 атак у Курській області: яка ситуація на фронті

На лінії фронту за останню добу відбулося 146 бойових зіткнень. У Курській області ЗСУ відбили 22 атак росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема три - з РСЗВ.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

На Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

Бої у Курській області

Сили оборони України почали операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій.

З початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. Джерела РБК-Україна повідомляли, що війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ.

Росіяни просунулися до міста Суджа. Міноборони РФ вже заявило про взяття міста під контроль. Що відомо про бої за Суджу - за посиланням.

Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буферну зону - у матеріалі РБК-Україна.

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