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ЗСУ відбили декілька хвиль наступу РФ під Великою Новосілкою (відео)

Фото: ЗСУ завдали втрат ворог як у техніці, так і особовому складі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські воїни змогли відбити декілька хвиль наступу росіян під населеним пунктом Велика Новосілка. Мова йде про Новопавлівський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Хортиця".

Як інформують військові, ворог користуючись поганими погодними умовами, пішов в районі Великої Новосілки в масований наступ. У противника була колона за колоною та великі групи піхоти. Проте бійці Збройних сил України вистояли та зламали плани окупантів.

"М'ясні ворожі накати. Десятки одиниць бронетехніки противника. Попри сніг й низьку видимість, розвідка виявила окупантів і бронетехніку ще на підступах до наших позицій. Бійці 110 ОМБр спільно з суміжними підрозділами почали планомірно "розбирати" ворожу бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

В результаті відбиття наступів, декілька російських броневиків врятувалися втечею, решта ж - тепер нікуди не поїдуть і "ржавітимуть на полі бою". Піхоту у свою чергу "засипали" снаряди.

 

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