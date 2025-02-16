ЗСУ відбили декілька хвиль наступу РФ під Великою Новосілкою (відео)

Як інформують військові, ворог користуючись поганими погодними умовами, пішов в районі Великої Новосілки в масований наступ. У противника була колона за колоною та великі групи піхоти. Проте бійці Збройних сил України вистояли та зламали плани окупантів.

"М'ясні ворожі накати. Десятки одиниць бронетехніки противника. Попри сніг й низьку видимість, розвідка виявила окупантів і бронетехніку ще на підступах до наших позицій. Бійці 110 ОМБр спільно з суміжними підрозділами почали планомірно "розбирати" ворожу бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

В результаті відбиття наступів, декілька російських броневиків врятувалися втечею, решта ж - тепер нікуди не поїдуть і "ржавітимуть на полі бою". Піхоту у свою чергу "засипали" снаряди.