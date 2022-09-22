ЗСУ відбили атаки на сході, а окупанти посилюють терор та паспортизацію, - Генштаб
Українські захисники відбили декілька атак у Харківській та Донецькій областях. Водночас росіяни посилюють терор та паспортизацію на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.
Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагаються зупинити наступ українських сил. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетні удари, 17 разів вдарили авіацією та 24 рази з артилерії.
Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:
- на Сіверському напрямку - в районі населених пунктів Шалигине, Волфине, Їздецьке та Миропільське Сумської області;
- на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Глибоке, Стрілеча, Мороховець, Веселе, Сотницький Козачок, Вовчанськ, Гатище, Дворічна, Гусинка, Кам’янка, Куп’янськ, Артільне, Осинове та Міхуватка;
- на Краматорському напрямку - Богородичне, Яцьківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Словʼянськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закітне, Озерне, Щурове та Райгородок;
- на Бахмутському напрямку - Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;
- на Авдіївському напрямку - Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка, Водяне і Новомихайлівка;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не проводив, але окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Новопіль та Новосілка;
- на Південнобузькому напрямку противник обстріляв 37 населених пунктів.
Генштаб зазначає, що на захоплених територіях окупанти готують так звані "референдуми". У Херсонській області росіяни під виглядом видачі "гуманітарки" намагаються отримали особисті дані жителів.
У Старобільську Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. Озброєнні групи обходять будинки та змушують людей прийти на "референдум". Проводиться підготовка до зйомок сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".
У Запорізькій області окупанти за гроші та побутові прилади намагаються змусити українців отримати російський паспорт.
Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Куп’янськ, Зайцеве та Новомихайлівка.
Українська авіація атакувала 10 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ та дві позиції зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ППО знищили два БпЛА окупантів.
Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції ППО, позиції артилерії, а також 3 склади боєприпасів.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ проводять наступальні операції поблизу Лиману у Донецькій області.
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