ЗСУ ведуть атаки південніше Кринок на лівому березі Дніпра: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 28 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 28 лютого, показує, що російські війська просунулися до Табаївки (на північний захід від Сватового).

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південь від Кремінної в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російські війська атакують на північний схід від Куп'янська на лінії Синьківка-Петропавлівка, щоб обійти Синьківку із заходу у напрямку Куп'янська.

Операція №2 - Донецька область

ISW спостерігав візуальне підтвердження дій російських військ на східній околиці Івановського.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута у районі Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Південного та Нью-Йорка.

Російські війська нещодавно просунулися на захід та північний захід від Авдіївки і, як повідомляється, продовжили наступ у цьому районі 28 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 28 лютого, показує, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 27 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в районі буреломів на південь від Степового (на північний захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Степового та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Орлівки та Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Українські офіційні особи продовжують повідомляти, що українські сили стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. 28 лютого представник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий заявив, що українські війська вирішили встановити лінію оборони вздовж лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі, де місцевість та кілька водоймищ сприятливі для оборонних операцій.

Ліховий заявив, що українські сили блокували поступ Росії на околицях Орлівки, а 27 лютого заявив, що українські сили стабілізували свої оборонні рубежі вздовж лінії Тоненьке-Орлівка-Бердичі.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 28 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 28 лютого, показує, що підрозділи російської армії за підтримки бронетехніки нещодавно просунулися на південну околицю Красногорівки (на захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Перемоги.

Українські та російські джерела повідомляють:

про бої поблизу Вугледара;

на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного;

та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного та Малинівки.

Російський бойовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно намагалися просунутися на північ від Приютного.

Інший військовий блогер зазначив, що останніми днями російські війська активізувалися в районі Великої Новосілки, і схарактеризував дії Росії як “повільний наступ” на українські позиції.

"Південна вісь"

Декілька російських джерел стверджували, що російські війська продовжують боротися на південних околицях Роботиного, і повідомили, що українські сили зберігають позиції в північній частині Роботиного.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська відновили атаки на північний захід від Вербового, але українські війська все ще тримають тут свої позиції.

Українські війська зберігають обмежені позиції на лівому березі Дніпра та, можливо, тимчасово посилили атаки на лівому березі Херсонської області на 27 лютого.

Українські та російські джерела повідомили, що бойові дії продовжуються у Кринках, де російські джерела стверджували, що українські сили зберігають обмежену присутність.

Один мілблогер стверджував, що українські війська також вели атаки на південний захід від Кринків у районі Пищанівки-Підступного, для відволікання російських військ від Кринків, оскільки українські війська підтягли до цього району додаткові резерви.

Блогери також стверджували, що українські війська зосереджені у дачному районі біля Антонівського мосту.