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ЗСУ вдарили по складу з паливом у Бєлгородській області, - Генштаб

Вівторок 12 листопада 2024 22:59
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ЗСУ вдарили по складу з паливом у Бєлгородській області, - Генштаб Ілюстративне фото: МНС Росії (t.me/mchs_official)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України уразили склад пально-мастильних матеріалів в Бєлгородські області вночі, 12 листопада. На території об'єкта виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 12 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по складу пально-мастильних матеріалів "Осколнефтеснаб", що біля міста Старий Оскол Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, наразі результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.

Генштаб зазначає, що ураження подібних об’єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів та суттєво знижує їх наступальний потенціал.

Атака дронів у Бєлгородській області

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали повідомляли, що у Бєлгородській області в ніч на 12 листопада невідомі дрони атакували нафтобазу.

Пабліки, посилаючись на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, писали, що інцидент стався на території Старооскольського міського округу. Там нібито дрони Збройних сил України атакували нафтобазу. За підсумком виникла пожежа, яку "оперативно загасили".

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також написав про атаку на нафтобазу в Бєлгородській області.

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