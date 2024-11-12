ВСУ ударили по складу с топливом в Белгородской области, - Генштаб

Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Белгородские области ночью, 12 ноября. На территории объекта возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 12 ноября подразделения Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по составу горюче-смазочных материалов "Осколнефтеснаб", что возле города Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, результаты боевой работы уточняются. По предварительной информации, на территории объекта возник пожар.

Генштаб отмечает, что поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российских оккупантов и существенно снижает их наступательный потенциал.