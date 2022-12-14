ЗСУ вдарили по окупантам у Запорізькій області і обстріляли ворожі ЗРК: зведення Генштабу

За даними українського військового командування, росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також намагаються покращити своє тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються", - підкреслюють у Генштабі.

При цьому сьогодні авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Ракетні війська та артилерія обстріляли два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога.

Ситуація на окремих напрямках: