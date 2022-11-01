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ЗСУ вдарили по готелю з "кадирівцями" на трасі "Донецьк - Маріуполь": що відомо

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Донбас, Вівторок 01 листопада 2022 11:43
ЗСУ вдарили по готелю з "кадирівцями" на трасі "Донецьк - Маріуполь": що відомо Фото: ЗСУ вдарили по готелю з "кадирівцями" на трасі "Донецьк - Маріуполь" (ілюстрація/t me riamelitopol)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові планомірно знищують російських "кадирівців". Причому вдається подібне не лише у відкритому бою, а й у місцях, які окупанти вважають своїм "глибоким тилом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"По Волоновасі. Наші джерела кажуть, що було влучання готель "Ахтамар" по трасі "Маріуполь-Донецьк", де розташовувались кадирівці та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", - розповів він.

ЗСУ вдарили по готелю з &quot;кадирівцями&quot; на трасі &quot;Донецьк - Маріуполь&quot;: що відомо

Як повідомлялось, ЗСУ накрили вогнем базу кадирівців на лівому березі Херсонської області. Внаслідок удару загинули понад 40 окупантів, також були й поранені.

Нагадаємо, за даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.

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