ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ утримують позиції на Курщині, Росія не змогла їх повернути, - ДШВ

20:21 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
ЗСУ утримують позиції на Курщині, Росія не змогла їх повернути, - ДШВ Фото: Командувач 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал Дмитра Волошин (facebook.com/uaairborne)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Окупанти вже не намагаються вибити ЗСУ зі своєї території на Курщині. Їм занадто дорого коштували подібні спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадного генерала Дмитра Волошина в інтерв’ю BBC.

ЗСУ контролюють окремі території на Курщині

Збройні Сили України утримують деякі позиції в Курській області Росії, каже Волошин.

Він заявив, що це невеликі окремі ділянки.

"Це район населеного пункту Новий Путь, наприклад, де ми контролюємо весь лісний масив навколо нього. Також ми контролюємо район населеного пункту Політотдєльський і лісовий масив поряд", - каже Волошин.

Командувач зауважив, що приблизно рік тому росіяни агресивно хотіли вибити звідти ЗСУ.

"Але великою кількістю залишили там свій особовий склад і відмовилися від цієї задачі. Ми, звісно, теж далі не рухалися, тому що у нас є свої проблеми, з якими треба розбиратися", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що російські пропагандисти поширюють дезінформацію до другої річниці Курської операції Сил оборони України.

Вони дискредитують Сили оборони України та поширюють безпідставні звинувачення у злочинах проти цивільного населення.

Крім того, у 2025 році тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр зазначив, що Курська операція була відповіддю на підготовку ворогом нової наступальної кампанії на півночі Слобожанщини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Курська область Десантно-штурмові війська Війна Росії проти України
Новини
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Дрони влучили в АЗС, кафе та будівлю НАН, є загибла: все про наслідки терору Києва
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки