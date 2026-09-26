ЗСУ уразили російський завод, який виготовляє компоненти для ракет та артилерії

"Цієї ночі уражено Ільський НПЗ у Краснодарському регіоні. Також у Ростовському регіоні спрацювала наша далекобійна сила: уражено завод, що забезпечує окупантів компонентами для ракет та артилерії, і комплекс "Панцир-С2", - повідомив Зеленський.

Також були застосування далекобійних санкцій і по логістичних обʼєктах, що працюють на війну РФ проти України. Є результати в Чорному морі.

Окрім того, у Сіверськодонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів росіян.

А у районі Семенівського Донецької області, уражено радіолокаційну станцію П-18 "Терек".

П-18 "Терек" - це мобільна двокоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та визначення координат повітряних цілей і видачі радіолокаційної інформації засобам протиповітряної оборони.

Максимальна дальність виявлення цілей може сягати близько 250 км, максимальна висота виявлення - до 35 км. Станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони.

Оновлено 13:35

Генштаб підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу у Ростовській області РФ.

У результаті атаки зафіксовано пожежу на території ливарного цеху та пошкодження обладнання в п'яти виробничих будівлях.

Підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на виробництві оптико-механічних і оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет.