ЗСУ уразили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі, - Генштаб

Військові уточнили, що це сталося в ніч на 19 травня.

Генштаб додав, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800", - повідомили військові.

Що відомо про корабель

Був закладений 2016 року на окупованій українській території в місті Керч, спущений на воду 2020 року, прийнятий до складу ЧФ ВМФ РФ 12 липня 2023 року (заводський номер 801), вийшов на бойове чергування 22 серпня 2023 року.

"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах РФ

Що передувало

У ніч на 19 травня українські воїни знищили російський корабель, а саме морський тральщик "Ковровец".

Пізніше речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук додав, що Чорноморський флот РФ міг втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.