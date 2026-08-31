ЗСУ уразили елементи ППО, командні пункти та склади у Росії і Криму

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня українські підрозділи успішно атакували важливі цілі противника. У Брянській області Росії під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція у Деснянському, а також командно-штабна машина зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Плоскобукреївки.

Окрім цього, Сили оборони знищили вузол зв’язку підрозділу окупантів у Зімовному Бєлгородської області РФ. На південному напрямку, у районі Гуляйполя Запорізької області, українським захисникам вдалося уразити пункт управління ворожими безпілотниками.

Паралельно українські військові завдали ударів по матеріально-технічних базах російської армії. Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у селищі Кир-Байлар на території тимчасово окупованого Криму.

Об'єкти росіян були атаковані й у Верхньокам’янці Луганської області, а також у населеному пункті Попово-Лежачі Курської області РФ. Наразі українські військові уточнюють остаточний ступінь завданих окупантам збитків.