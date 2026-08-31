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ЗСУ уразили елементи ППО, командні пункти та склади у Росії і Криму

13:02 31.08.2026 Пн
2 хв
Ворог втратив важливу техніку та склади
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (Getty Images)

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах росіян у кількох областях РФ та на окупованих територіях. Під вогонь потрапили засоби ППО, командні пункти і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня українські підрозділи успішно атакували важливі цілі противника. У Брянській області Росії під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція у Деснянському, а також командно-штабна машина зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у районі Плоскобукреївки.

Окрім цього, Сили оборони знищили вузол зв’язку підрозділу окупантів у Зімовному Бєлгородської області РФ. На південному напрямку, у районі Гуляйполя Запорізької області, українським захисникам вдалося уразити пункт управління ворожими безпілотниками.

Паралельно українські військові завдали ударів по матеріально-технічних базах російської армії. Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у селищі Кир-Байлар на території тимчасово окупованого Криму.

Об'єкти росіян були атаковані й у Верхньокам’янці Луганської області, а також у населеному пункті Попово-Лежачі Курської області РФ. Наразі українські військові уточнюють остаточний ступінь завданих окупантам збитків.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Єкатеринбурзі безпілотники атакували логістичний центр Wildberries. Після влучання дронів та падіння їх уламків на території об'єкту виникла пожежа.

Раніше у Бєлгороді після вибухів загорілися логістичні склади "Естейт Логістик". Згідно з попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок ракетного удару.

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