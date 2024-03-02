ЗСУ укріпилися коло Часового Яру, ворог може активізуватися під Куп'янськом: карти ISW

Російські загарбники, імовірно, планують посилити наступ на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, проте наразі там тривають позиційні бої. Сили оборони України стримують штурми інтервентів у районі Роботиного та Кринок, а також створили значні укріплення в районі Часів Яр на Авдіївському напрямку.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

1 березня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; та на південь від Кремінної біля Білогорівки. Російські "воєнкори" опублікували кадри, на яких нібито видно, як війська РФ завдають удару плануючою бомбою по українському понтонному мосту через річку Оскіл біля Куп’янська-Вузлового (безпосередньо на південний схід від Куп’янська), і стверджують, що російські війська нібито знищили всі стаціонарні мости через річку Оскіл.

Ц звіті зазначається, що війська РФ, ймовірно, пошкодили стаціонарні мости через річку Оскіл під час скоординованої ударної кампанії у вересні та жовтні 2023 року, хоча ці зусилля не змогли в той час ізолювати оборону ЗСУ на північний схід від Куп’янська, і українські війська, схоже, ще не стикаються з серйозними труднощі із забезпеченням позицій на східному березі р. Оскіл.

"Посилення російських ударів по українських переправах вздовж річки Оскіл було б показником того, що російські війська можуть мати намір активізувати поточну російську наступальну операцію на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна", - зауважують аналітики.

Операція №2 - Донецька область

1 березня поблизу Бахмута тривали позиційні бої. Окремі російські "воєнкори" спростували попередні заяви РФ про те, що росіяни нібито захопили Іванівське (на захід від Бахмута), і стверджували, що ті продовжували просуватися поблизу та в межах населеного пункту. При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження нещодавніх помітних тактичних досягнень Росії в районі Іванівського.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Берестового та Роздолівки; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки; і на південь від Бахмута біля Південного та Нью-Йорка.

1 березня речник угрупування військ ЗСУ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш повідомив, що українські сили зайняли значні оборонні позиції поблизу Часового Яру (на захід від Бахмута). Він розповів, що ЗСУ почали готувати Часів Яр до оборони відразу після захоплення Росією Бахмута в травні 2023 року і що навколо населеного пункту є кілька українських оборонних "кілець". Євлаш також заявив, що бійці створили десятки оборонних позицій розміром у відділення та десятки оборонних позицій розміром зі взвод поблизу Часового Яру, а також укріплення та вогневі точки в самому населеному пункті. Євлаш також заявив, що ЗСУ створили мінні поля та інші оборонні перешкоди в районі Часового Яру.

Наявні у ISW зображення показують, що Сили оборони створили значні укріплення у формі кільця в районі Часів Яр. За словами Євлаша, потенційне захоплення Росією Часового Яру відкриє окупантам шляхи просування в напрямку Костянтинівки (на південний захід від Часового Яру) і що головною оперативною метою інтервентів у Донецькій області залишається Краматорсько-Слов’янська агломерація (приблизно 35 км на північний захід від Бахмута).

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 1 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 лютого, свідчать про те, що нещодавно підрозділи 114-ї мотострілецької бригади військ РФ нещодавно просунулися до південно-східної околиці Орлівки (на захід від Авдіївки). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, вказують на те, що підрозділи російської 15-ї мотострілецької бригади РФ нещодавно просунулися до східних Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" повторив існуючі заяви про те, що ЗСУ відійшли з н.п. Тоненьке (на захід від Авдіївки) і що війська РФ повністю захопили Орлівку. Між тим аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що російські сили діють у Тоненьке чи Орлівці.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Семенівки та на південний захід від Авдіївки в районі Невельського та Первомайського. Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку війська РФ посилюють вогонь з непрямого наведення та збільшують чисельність штурмових груп до розміру "батальйонної тактичної групи". Він також заявив, що російські сили направляють підкріплення для наступальних операцій в районі Авдіївки, і визнав, що війська РФ нещодавно досягли невизначених локальних успіхів.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на заході та південному заході від міста Донецька 1 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, свідчать про те, що нещодавно підрозділи 39-ї мотострілецької бригади військ РФ здійснили незначне просування в південній Новомихайлівці (на південний захід від міста Донецьк). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 1 березня, показують, що російські загарбники нещодавно просунулися на схід від Побєди (на південний захід від міста Донецьк). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували діяти на південній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), хоча українські військові офіційні особи заявили, що ЗСУ витіснили російські війська з Красногорівки 27 лютого.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

1 березня тривали позиційні бої в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Позиційні бої точилися на південний схід від Великої Новосілки поблизу Новодонецького та Золотої Ниви; на південь від Великої Новосілки біля Урожайного; і на південний захід від Великої Новосілки поблизу Марфополя, Шевченка і Малинівки.

"Південна вісь"

1 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного. Російський "воєнкор" стверджував, що руйнування в межах Роботиного ускладнюють військам РФ встановлення плацдарму, і що окупантам доводиться регулярно маневрувати в межах спірної "сірої зони" в селищі.

1 березня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Кринок. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ нібито намагаються зачистити територію поблизу Кринок.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ завдали серії ударів по російських об’єктах поблизу окупованих Севастополя, Євпаторії, Саків і Сімферополя в Криму. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито збили до десяти невизначених повітряних цілей.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня повідомляли про те, що на фронті протягом доби відбулося 73 бойових зіткнення. Зазначалося, що війська РФ проводять наступальні дії на чотирьох напрямках.

Сили оборони відбили атаки окупантів відбито в районі Білогорівки Луганської області. Також українські воїни уразили три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо також, що за даними Генштабу станом на ранок 1 березня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну становить вже близько 414 680 військових.