ЗСУ тримають оборону в Соледарі, а ворог готується до вирішальної атаки біля Авдіївки: карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області

Російські та українські війська 7 січня продовжили наступальні дії в районі Сватового. У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти на північний захід від Сватового на Куп'янському напрямку намагаються покращити свої тактичні позиції та що українські війська відбили атаку в районі Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового). У Міноборони РФ розповіли, що ЗСУ намагалися контратакувати у напрямку Синьківки (45 км на північний захід від Сватового). Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ намагалися просунутися на Стельмахівку та Новоселівське (13 км на північний захід від Сватового).

Український Центр національного спротиву інформував, що до Сватового прибув російський інженерно-саперний підрозділ, щоб вивчити варіанти потенційного вибуху греблі найближчого водосховища, щоб уповільнити просування ЗСУ в районі Сватового. На кадрах, опублікованих російським ЗМІ "РИА Новости", видно бойову броньовану машину БМПТ у районі Сватового, за якою стоять військовослужбовці з нашивками 3-го армійського корпусу.

7 січня російські та українські війська продовжили наступальні операції у районі Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ намагалися атакувати поблизу населених пунктів Макіївка (22 км на північний захід від Кремінної), Діброва (5 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівка (10 км на південь від Кремінної). Російський військовий блогер розповів, що війська РФ атакують у напрямку Макіївки, а Макіївка та околиці являють собою "сіру зону".

Ситуація на Донбасі

Підтверджено незначний наступ російських військ у Соледарі, але українські сили зберігають контроль над населеним пунктом станом на 7 січня. На кадрах із геолокацією видно найманця групи "Вагнера" на заводі "Артемсіль" у центрі Соледара. Російські "воєнкори" також широко стверджували, що сили "вагнерівців" ведуть бої навколо Соледара на вулицях у Підгородному, Красній Горі, Краснопіллі, Благодатному, Роздолівці та Веселому та що бойовики групи "Вагнера" повністю взяли Підгородне під свій контроль. При цьому ISW не спостерігала візуальних підтверджень цих заяв, окрім відеозаписів наслідків міських боїв та боїв у житлових будинках у Соледарі протягом 6 та 7 січня, зазначають аналітики.

Український воєнний кореспондент опублікував свою геолокаційну фотографію перед Соледарською соляною шахтою на північному заході Соледара, де видно, що ЗСУ утримують північно-західну частину селища і що вказує на спростування повідомлень про російські атаки на цю частину шахти. Прес-секретар Східної групи військ ЗСУ Сергій Черевий спростував заяви РФ про виведення українських військ із Соледара, а Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують відбивати російські атаки на населений пункт.

Крім того, 7 січня війська РФ продовжували наземні атаки на південь від Бахмуту. Геолокаційні кадри підтверджують, що сили групи "Вагнера" просунулися до Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута). У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки росіян на південь від Бахмута в районі Озарянівки та Кліщіївки. Російські "воєнкори" також обговорювали бойові дії на південь від Бахмута в районі Опитного. На кадрах із безпілотника, розміщених 7 січня, видно трупи бійців групи "Вагнера", розкиданих біля Бахмута, що вказує на те, що бойові дії в цьому районі, як і раніше, ведуться з великим виснаженням.

Російські сили продовжували наземні атаки вздовж західної околиці Донецька 7 січня. У Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська відбили атаки військ РФ у районі Первомайського на північно-західній околиці Донецька, а також у районі Мар'їнки та Побєди на південно-західній околиці. Російський блогер повідомив, що війська РФ намагаються обійти Авдіївку (на північ від Донецька) з позицій на північ, і що наступний вирішальний наступ на цій ділянці буде на Первомайському. У Міноборони РФ заявило, що ЗСУ провели безуспішні штурми на північний захід від Донецька в напрямку Красногорівки та Георгіївки.

На кадрах із соцмереж видно російські наступальні операції в Мар'їнці, де блогер стверджував, що війська РФ намагаються обійти українські укріплення з півдня. Російські сили не проводили жодних підтверджених чи передбачуваних наземних атак у західній частині Донецької області та продовжували вести звичайний вогонь вздовж лінії зіткнення у західній частині Донецької та східної Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські сили продовжували звичайний вогонь із закритих позицій на захід від Гуляйполя та вздовж західного берега Дніпра у Дніпропетровській та Херсонській областях 7 січня, незважаючи на оголошене РФ "припинення вогню". Українські джерела повідомили, що російські війська завдали удару по містах Херсон та Нікополь Дніпропетровської області. Мер Каменського Дніпропетровської області Андрій Білоусов повідомив, що ППО збила російський безпілотник неподалік населеного пункту. У Міноборони РФ, ймовірно, намагалися запобігти критиці щодо того, що Росія продовжувала вогонь із закритих позицій у період "припинення вогню", заявивши, що російські сили нібито відкрили вогонь у відповідь у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях для придушення ударів артилерії ЗСУ по російських позиціях на півдні України.

Російські сили продовжують зусилля щодо встановлення подальшого контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) станом на 7 січня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська змусили близько 3 тисяч співробітників ЗАЕС отримати російські паспорти. Російська "влада", ймовірно, змусили багатьох українських співробітників ЗАЕС отримати паспорти РФ, щоб підтримати зусилля, що продовжуються, з примусу співробітників до підписання трудових договорів з російською державною атомною енергетичною компанією "Росатом". Енергоатом повідомив, що тільки 100 із 6700 українських робочих на станції підписали контракти з "Росатомом" станом на 28 жовтня 2022 року.

Російські джерела стверджують, що російські ППО збили український безпілотник у районі окупованого Севастополя у ніч із 6 на 7 січня.