ЗСУ тримають оборону під сильним тиском: Генштаб оновив карту бойових дій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни застосували авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Агресор завдавав ударів по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка (Харківщина), Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ (Донеччина), Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ (Запоріжжя), Львове (Херсонщина).
У відповідь Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу і техніки ворога, а також одну гармату та радіолокаційну станцію.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили зупинили 9 штурмових дій. Ворог завдав 14 авіаударів, скинув 31 КАБ, здійснив 363 обстріли, з них 6 - із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок. Агресор 7 разів атакував українські позиції поблизу Вовчанська, Зеленого, Фиголівки, Западного і в напрямку Петро-Іванівки.
Куп’янський напрямок. Зафіксовано 6 атак - усі відбиті в районах Радьківки, Голубівки та Богуславки.
Лиманський напрямок. Росіяни атакували 18 разів, намагаючись прорвати оборону біля Греківки, Середнього, Григорівки та Шандриголового.
Сіверський напрямок. Оборонці України зупинили 9 атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська.
Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Ступочок.
Торецький напрямок. Ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.
Покровський напрямок. Найбільша активність - 57 атак. Бої тривали поблизу Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Разіного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Олексіївки, Полтавки, Котлиного, а також у напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського.
Новопавлівський напрямок. Ворог 10 разів намагався прорватися у районах Зеленого Поля, Новодарівки, Піддубного, Мирного, а також у напрямках Андріївки-Клевцового, Темирівки, Олександрограда.
Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Наступальних дій противника не зафіксовано.
Придніпровський напрямок. Росія здійснила 5 спроб наступу в напрямку Придніпровського.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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