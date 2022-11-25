ЗСУ терміново звернулися до військових РФ та пояснили, як здаватись у полон

Останнім часом збільшилась кількість випадків, коли росіяни масово здаються в український полон. Проте частина з військових РФ не знає правил міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Серед тих, хто здається у полон росіян фіксується повне незнання та не розуміння правил війни, а саме міжнародного гуманітарного права. Саме тому особовому складу РФ доводяться основні пункти щодо полону.

"Бути військовополоненим для російських військових означає, що особовий склад ВСУ займається фізичним контролем над ними. Якщо під прикриттям здачі у полон відкривається вогонь по українськім військовим, а саме відбувається симулювання капітуляції, це класифікується як віроломство та воєнний злочин", - йдеться у заяві.

Військові повідомляють, що подібні дії призводять до знищення симулянтів. Аби здатись у полон Збройним силам України треба знати лише два чітких правила.

"Треба чітко висловити своє бажання зробити це. Підняти руки та вигукнути фразу, що здаєтесь. Не треба проявляти ворожих дій та не треба тримати в руках зброю", - додали військовим.

Росіянам пояснюють, що треба виконувати всі команди ЗСУ та не чинити їм опір. Якщо росіяни хочуть здатись разом з технікою, то треба розвернути ствол танку чи БМП у протилежну від ЗСУ сторону.