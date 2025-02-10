В ЗСУ стартує оновлена програма базової військової підготовки: що змінилося для новобранців

З лютого вступає в силу оновлена програма базової загальновійськової підготовки для військовослужбовців. Тривалість навчання залишилася незмінною - 1.5 місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

З 10 лютого 2025 року вступає в силу оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військовослужбовців, яка, незважаючи на збереження загальної тривалості навчання у 1.5 місяці, отримала значні удосконалення.

У програмі враховані пропозиції елітних бойових військових частин, а процес вдосконалення очолив заступник головнокомандувача ЗС України полковник Олег Апостол.

Основні нововведення програми включають:

"Нульовий день" - день адаптації, який допомагає цивільним швидше звикнути до військового середовища.

- день адаптації, який допомагає цивільним швидше звикнути до військового середовища. Розширений курс психологічної підготовки , що допомагає військовослужбовцям краще справлятися з стресовими ситуаціями на полі бою.

, що допомагає військовослужбовцям краще справлятися з стресовими ситуаціями на полі бою. Вивчення програмного забезпечення "Кропива", яке є важливим інструментом для сучасного ведення бойових дій.

Розширений курс з домедичної допомоги , необхідний для надання першої допомоги під час боїв.

, необхідний для надання першої допомоги під час боїв. Додано маршеву підготовку, що включає фізичні тренування для підвищення витривалості.

Окрім того, програма містить удосконалені стрілецькі вправи на коротких дистанціях (до 100 м) для тренування в умовах безпосереднього контакту з ворогом.

Зокрема, планується виділення додаткових боєприпасів для таких вправ. Також програма включає підготовку до переглядів фільмів віртуальної реальності "Перший бій", що сприяють розвитку психологічної стійкості.

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник підкреслив, що нова програма базової загальновійськової підготовки є результатом детального аналізу бойового досвіду українських підрозділів.

Він зазначив, що в рамках оновлення програми було оптимізовано навчальний процес: прибрані застарілі елементи, а акцент зроблено на практичні навички, психологічну стійкість та інші ключові аспекти, необхідні для успішної роботи військовослужбовців на сучасному полі бою.

Програма складається з чотирьох основних блоків:

Ознайомчий курс - 8 годин.

- 8 годин. Курс індивідуальної підготовки - 107 годин.

- 107 годин. Навчання дій у складі підрозділу - 209 годин.

- 209 годин. Комплексне тактичне заняття - 48 годин.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат і кваліфікацію за ВОС-100 "стрілець".

Наступний етап підготовки передбачає фахові курси відповідно до посад у бойових підрозділах, де військовослужбовці здобудуть поглиблені знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.