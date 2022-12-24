UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ ще ближче до Сватового, "адміністрація ЛНР" вже втекла звідти, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові стають все ближче до Сватового Луганської області. Тим часом ворог вже вивіз з міста свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. (Окупанти - ред.) постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих жителів, тому запускають у бік села не тільки ракети С-300, а ще й іранські "Шахеди".

"Достатньо потужно (російські війська - ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу "вангувати", але можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала до Луганська", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, за оновленими даними Інституту вивчення війни (ISW), За останню добу українські бійці мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна.

Додамо, як раніше заявляв Гайдай українські сили мають перевагу у районі Сватового та Кремінної, тож до Нового року очікуються хороші новини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДонбасВибух у СватовоВійна Росії проти України