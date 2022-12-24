ЗСУ ще ближче до Сватового, "адміністрація ЛНР" вже втекла звідти, - Гайдай

"Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. (Окупанти - ред.) постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих жителів, тому запускають у бік села не тільки ракети С-300, а ще й іранські "Шахеди".

"Достатньо потужно (російські війська - ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу "вангувати", але можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала до Луганська", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, за оновленими даними Інституту вивчення війни (ISW), За останню добу українські бійці мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна.

Додамо, як раніше заявляв Гайдай українські сили мають перевагу у районі Сватового та Кремінної, тож до Нового року очікуються хороші новини.

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