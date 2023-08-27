ЗСУ рухаються вперед. Тарнавський розповів про ситуацію на південному фронті

При цьому за останню добу втрати російських окупантів склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17).

Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки противника. Зокрема:

два танки,

вісім ББМ,

пʼять артилерійських систем та мінометів,

два РСЗВ,

один ПТРК,

чотири БпЛА,

10 одиниць автомобільної техніки.

Також Сили оборони знищили 11 складів боєприпасів ворога.

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на півдні та сході України. Захисники просувають на флангах Бахмутського напрямку, де вже довгий час точаться активні бойові дії.

Також ЗСУ змогли просунутися у Запорізькій області та на заході Донецької області, де звільнили понад 10 населених пунктів.

При цьому нещодавно ЗСУ зайшли у населений пункт Роботине Запорізької області. Аналітики ISW вважаються, що ЗСУ наблизились до чергової лінії оборони росіян в Запорізькій області, а бійці просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів.

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