ЗСУ розширюють плацдарм в Запорізькій області: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

3 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового).

Глава Луганської області Артем Лисогор заявив, що російські війська відновили наступальні дії під Новоєгорівкою після того, як значні втрати росіян за останній тиждень спричинили короткочасну паузу в наступальній активності росіян у цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували наступальні дії за 7 кілометрів від Куп’янська та поблизу Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Інший російський військовий блогер стверджував, що 2 вересня російські війська захопили шість невизначених позицій на північний захід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

Російські джерела стверджували, що 3 вересня українські війська здійснили обмежені невдалі наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. 3 вересня Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили українські контратаки біля Сергіївки (13 км на захід від Сватового), Григорівки (11 км на південь від Кремінної) та Кузьминого (6 км на південний захід від Кремінної).

Речник російського центрального угруповання військ Олександр Савчук заявив, що російські війська відбили українські штурми біля Торського (15 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і 3 вересня просунулися вперед. Опубліковані 3 вересня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися далі в південну Кліщіївку (7 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи Південного угруповання військ РФ відбили українські атаки поблизу Залізнянського (12 км на північний захід від Бахмута), Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута), Бахмута та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Відомий російський військовий блогер заявив, що українські війська продовжують штурмувати висоту поблизу Кліщіївки. Він стверджує, що українські сили знизили темпи бойових дій біля Берхівського водосховища на північ від Бахмута. Інший російський військовий блогер 2 вересня заявив, що російські сили відбили українську атаку поблизу Берхівки (6 км на північ від Бахмута).

Пов’язаний з Кремлем російський "воєнкор" заявив, що українські війська ввечері 2 вересня провели розвідку біля Залізнянського та Роздолівки (15 км на північний схід від Бахмута). Він також стверджував, що російські війська відбили чотири українські штурми на лінії Бахмут-Кліщіївка.

Російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута 3 вересня, але не зробили жодного підтвердженого просування. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що російські війська вели безуспішні контратаки на бахмутському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили контратакували поблизу Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута). Інший російський військовий блогер опублікував кадри, на яких нібито видно, як частини російської 31-ї гвардійської повітряно-десантної бригади (ВДВ) завдають ударів по українським силам поблизу Бахмута.

Російські джерела стверджували, що 3 вересня українські сили продовжували наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися. Російське МО заявило, що російські війська відбили дві українські атаки поблизу Веселого (6 км на північ від Авдіївки) та Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки). Російський військовий блогер стверджував, що українські та російські сили зіткнулися поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на західній околиці Донецька).

Російські війська 3 вересня продовжили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що російські війська наступали в Мар’їнці.

Генштаб України 3 вересня повідомив, що російські війська провели безуспішні наступальні операції на схід від Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), поблизу Авдіївки та Мар’їнки, а також на південь від Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер заявив, що російські війська проводили штурм на околицях Красногорівки. Інший російський військовий блогер розширив кадри, де стверджується, що підрозділи 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої "ДНР") РФ завдають ударів по українських позиціях на авдіївському напрямку.

"Південна вісь"

2 вересня російський військовий блогер заявив, що бої тривають на заході Донецької області, де на північний захід від Єгорівки (7 км на південь від Вугледара) відбулося зіткнення.

Російські джерела стверджували, що 3 вересня українські війська проводили наступальні операції вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Російські військові блогери стверджували, що українські війська наступали на лінії Приютне-Урожайне (до 16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Генштаб України повідомив, що 3 вересня російські війська провели безуспішні наступальні дії вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями в районі Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські війська 3 вересня провели наступальні операції на західному Запоріжжі та, як повідомляється, просунулися вперед. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що українські війська досягли невизначених успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). 2 вересня російський військовий блогер заявив, що українські війська розширюють свій плацдарм між Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова) та Вербовим.

Він стверджував, що українські війська контролюють північне та центральне Роботине (10 км на південь від Оріхова), тоді як південна частина населеного пункту є спірною. Деякі російські військові блогери стверджували, що російські війська зберігають контроль над південними околицями Роботиного, тоді як інші стверджували, що російські війська відступили на південь.

Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували, що українські сили невдало атакували поблизу Роботиного та Вербового. 2 і 3 вересня російське джерело стверджувало, що українські війська продовжують штурм Вербового з північного заходу. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили наступають на схід від Новопрокопівки в напрямку Пшеничного (17 км на південний схід від Оріхова).

Повідомляється, що російські сили провели обмежені контратаки в західній Запорізькій області, але не просунулися 3 вересня. Російське джерело стверджувало, що російські сили атакували на південний захід і південь від Роботиного та поблизу Вербового. Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська мають проблеми зі своєчасною доставкою боєприпасів на лінію фронту, зв’язок і надмірну бюрократію в цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня заявив, що ще два цивільні судна успішно пройшли через створений Україною тимчасовий коридор у Чорному морі в рамках зусиль України в обхід спроб Росії згорнути морські перевезення.

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