ЗСУ розширили свою присутність на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські сили утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ просунулися вперед на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник
Бої у Донецькій області
"воєнкори"
"Південна вісь"
Російський "воєнкор"
"воєнкор"
"воєнкор"
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.