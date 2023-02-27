В ЗСУ розповіли про жорсткі бої на північ від Бахмута: ворог хоче прорвати нашу оборону

"Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоби прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне", - розповів Череватий.

За його словами, противик за минулу добу здійснив понад 300 обстрілів з різних видів озброєння, артилерії та РСЗВ.

"60 бойових зіткнень сталося, де ворог втратив за минулу добу 63 військовослужбовців убитими та 141 пораненими різного ступеня", - сказав Череватий.

Також він зазначив, що в районі Ягідного тривають зараз жорстокі бої, українське командування вживає заходів для недопущення просування ворога в цьому напрямку.

Відповідаючи на запитання про можливість потужного наступу на цій ділянці фронту з боку військ РФ, Череватий відповів, що якихось значних змін не відбулося.

Він додав, що противник уже не один місяць зазнає тяжких втрат, а динаміка бойових дій на цьому напрямку була і є доволі складною, але контрольованою українськими захисниками.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів про нову тактику росіян поблизу Бахмута.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, що росіяни у спробах захопити Бахмут втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" взагалі залишають на полях і не пускають назад живими.

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