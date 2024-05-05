У ЗСУ розповіли про тактику окупантів на Бахмутському напрямку

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських сил на Бахмутському напрямку. Зокрема, ворог кидає на штурми мобілізованих, при цьому техніку окупанти бережуть більше ніж піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

Тактика РФ в районі Бахмута

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, при чому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.

Далі, за його словами, якщо їм все ж вдається десь закріплюватись, тоді вже підтягуються більш досвідчені вояки, з бойовим досвідом.

"І вже вони починають окопуватись і створювати вогневий рубіж. Пропаганда у них працює, мізки промиваються. І вони дійсно вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон", - констатує спікер.

Він додав, що ворог і далі не жаліє своїх людей і максимально застосовує особовий склад при штурмах, "звісно застосовуючи механізовану складову, але береже її більше".

Використання КАБів та артилерії

Загалом, як зазначає Калашніков, ворог намагається частіше і активніше використовувати КАБи, тому що з артилерійськими пострілами у окупантів не так гарно, як їм хотілося б.

"Так, ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту, однак це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій", - зазначає він.

Загалом, як каже спікер, ворог продовжує штурмувати, завдавати вогневого ураження по позиціях ЗСУ -це стосується, як оборонних рубежів, так і мирного населення.

Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямі ЗСУ відбили 12 атак РФ. Вони сталися в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, на південь від Івановського у Донецькій області.

Зазначимо, що загалом за добу на лінії фронту сталося 95 бойових зіткнень. Зокрема, ворог активно тисне на заході та північному заході від Авдіївки.