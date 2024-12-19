У ЗСУ розповіли, скільки військ росіяни кинули на Покровськ та Курахове

"На трьох тактичних напрямках, де найбільше ворог взаємодіє - це Покровський, Курахівський і Времівський, беруть участь три великих російських угрупування "Центр", "Південь" і "Схід". Налічує це угрупування близько 150 тисяч особового складу", - сказав він.

За словами речника, на Покровський напрямок окупанти кинули найбільше сили - близько 70 тисяч солдатів. На Курахівському напрямку близько 35-36 тисяч окупантів, а Времівському - 40 тисяч.

Волошин додав, що росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп замість механізованих накатів. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми не військову техніку: піками та багі.