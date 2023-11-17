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ЗСУ в районі Бахмута посилені антидроновим комплексом від Favbet

П'ятниця 17 листопада 2023 15:50
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ЗСУ в районі Бахмута посилені антидроновим комплексом від Favbet Фото: ЗСУ в районі Бахмута посилені антидроновим комплексом від Favbet (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія Favbet передала захисникам України чергову антидронову рушницю вітчизняного виробництва KVS ANTIDRON-G6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Вказаний антидроновий комплекс уже успішно працює на Бахмутському напрямку і допомагає в захисті позицій наших бійців від ворожих атак дронами.

Він успішно протидіє розвідувальним дронам ворога, які висять над позиціями ЗСУ, а також показав ефективність проти ворожих FPV-дронів.

Нагадаємо, всього від початку великої війни ЗСУ та інші Сили оборони отримали за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation уже понад 240 авто.

Зокрема, ударні роти "Армії дронів" отримали від Favbet 53 нових позашляховики Peugeot Landtrek.

Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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