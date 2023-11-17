ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом от Favbet

Пятница 17 ноября 2023 15:50
UA EN RU
ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом от Favbet Фото: ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом от Favbet (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания Favbet передала защитникам Украины очередное антидроновое ружье отечественного производства KVS ANTIDRON-G6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Указанный антидроновый комплекс успешно работает на Бахмутском направлении и помогает в защите позиций наших бойцов от вражеских атак дронами.

Он успешно противодействует разведывательным дронам врага, висящим над позициями ВСУ, а также показал эффективность против враждебных FPV-дронов.

Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны