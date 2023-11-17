ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом от Favbet

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Указанный антидроновый комплекс успешно работает на Бахмутском направлении и помогает в защите позиций наших бойцов от вражеских атак дронами.

Он успешно противодействует разведывательным дронам врага, висящим над позициями ВСУ, а также показал эффективность против враждебных FPV-дронов.

Напомним, всего с начала войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 авто.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили от Favbet 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн. грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.