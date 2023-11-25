ЗСУ проводять контрнаступ у західній частині Запорізької області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

За словами ISW, російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 23 і 24 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували у Куп'янському напрямку на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сіньківки, Іванівки та Стельмахівки, але не проводили жодних наступальних операцій у напрямку Лимана.

23 листопада російський військовий блогер заявив, що російські війська трохи просунулися на схід від Петропавлівки. Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська провели невдалі наступальні операції з Орлянки та поблизу Петропавлівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив 23 листопада, що російські війська перекинули невстановлений батальйон із Курської області на позиції біля Райгородка.

Українські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 23 та 24 листопада і, як повідомляється, просунулися у невстановлену дату. 24 листопада державна прикордонна служба України опублікувала відеозапис, на якому видно, як українські війська просуваються та захоплюють російські позиції у невстановленому районі у напрямку Сватового.

Міністерство оборони Росії заявило 23 та 24 листопада, що російські війська відбили українські атаки поблизу Вільшанів та Григорівки. Російські блогери стверджували, що українські війська контратакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і що бої продовжуються поблизу Торського та в районі Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 та 23 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Кліщіївки.

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі Богданівки, Берхівського водосховища, Кліщіївки та залізниці біля Андріївки.

Український генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські блогери стверджували, що бої тривали біля залізниці на північ від Кліщіївки та висот на захід від населеного пункту, які, за твердженням російського джерела, українські сили продовжували контролювати станом на 23 листопада.

Українські військові джерела заявили 23 та 24 листопада, що російські сили на Бахмутському напрямку зосереджуються на невеликих тактичних досягненнях, промацують лінію фронту та завдають ударів безпілотниками ночами.

23 листопада російський блогер заявив, що українські війська безуспішно контратакували в районі Авдіївки на південний захід від Красногорівки.

Російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки, але 23 і 24 листопада не досягли жодних підтверджених успіхів.

22 листопада російське джерело заявило, що російські війська контролюють 80 відсотків промислової зони на південний схід від Авдіївки, а пізніше, 24 листопада, заявило, що російські сили контролюють 95 відсотків території.

24 листопада інше російське джерело заявило, що російські війська контролюють всю промислову зону, але визнали, що це твердження ґрунтується на непідтвердженій попередній інформації.

23 та 24 листопада Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новокалинового та Новобахмутівки; на північ від Ласточкиного та поблизу Степового, Первомайського, Сєверного, Авдіївки.

24 листопада російський військовий блогер заявив, що російським гелікоптерам доводиться літати на дуже малих висотах, щоб уникнути українських систем ППО поблизу Авдіївки.

Голова військової адміністрації української Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російським силам важко використати велику кількість військової техніки через погодні умови.

Українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних операцій на захід та південний захід від Донецька 23 та 24 листопада.

Російські війська провели наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 23 та 24 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

23 листопада російський військовий блогер заявив, що російські війська провели наступальну операцію у Мар'їнці, але не уточнив її результату.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські атаки поблизу Старомайорського та на південний захід від нього 23 та 24 листопада.

Російський батальйон "Схід", який діє в районі кордону Донецької та Запорізької областей, 24 листопада заявив, що російські війська наразі мають перевагу у вогневій могутності на цьому напрямі.

Російські джерела додатково стверджували, що російські війська атакували поблизу Старомайорського та Урожайного ввечері 22 листопада та протягом усього 23 листопада, а також на північний захід від Старомайорського 24 листопада.

Російські джерела стверджували, що українські війська провели обмежені та безуспішні контратаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей 23 та 24 листопада. Міністерство оборони Росії повідомило 23 та 24 листопада, що українські війська безуспішно атакували поблизу Приютного та в інших місцях загалом на півдні Донецької області.

23 листопада російський військовий блогер заявив, що українські війська намагаються активізуватися на північ від Приютного та на північ від Новомайорська, але наголосив, що українські сили в основному займають оборону на цій ділянці фронту.

Російські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 24 листопада, показує, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Новопокровки, приблизно за 9 км на північний схід від Роботиного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися поліпшити свої позиції біля Роботиного 23 листопада і провели безуспішні атаки біля Роботиного, Новопокровки та на захід від Вербового 24 листопада.[93]

Українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 листопада, показує, що українські війська відбили найзахіднішу траншею в серії з трьох траншів, які розташовані приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного, а інші відеозаписи з геолокацією, опубліковані 23 листопада, показують, що українські сили також просунулися далі на захід від західної траншеї.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 та 23 листопада, показують, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу шосе Т0408 "Оріхів-Токмак" на північ від Новопрокопівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Роботиного та Вербового 24 листопада, а український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні операції у Мелітопольському напрямку.

Українські війська продовжували бойові дії на (східному) лівому березі річки Дніпро 23 та 24 листопада. Українські та російські війська підтвердили успіхи у Кринках.

Російські блогери стверджували, що українські сили 23 листопада посилили атаки на лісовий масив поблизу Кринків, а потім 24 листопада заявили, що підрозділи російських військ контратакували і вибили українські сили з позицій у лісових масивах поблизу Кринків

Відеозапис з геолокацією, опублікований 23 листопада, підтверджує, що як російські, так і українські сили просунулися в межах Кринків, припускаючи, що в населеному пункті продовжуються інтенсивні бої та позиції часто переходять "з рук до рук".

Українські військові підтвердили, що українські сили зберігають позицію на східному березі Херсонської області.