ЗСУ проводять атаки на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, 1 листопада російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна і досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 31 жовтня, показує, що російські війська просунулися на схід від Петропавлівки.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили більше 10 російських атак поблизу Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії. Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують свої спроби відбити Куп'янськ, але не досягли жодного стратегічного успіху на Куп'янському напрямку.

Російський блогер заявив, що російська авіація на Куп'янському напрямі продовжує завдавати ударів по українським переправам через річку Оскол. Інший російський військовий блогер опублікував відеозапис, на якому нібито показані підрозділи російської 1-ї гвардійської танкової армії, які захоплюють невказаний опорний пункт у напрямку Куп'янська.

Генштаб повідомив, що російські війська 1 листопада не вели жодних наступальних дій на лиманському напрямі.

Російські джерела стверджували, що українські війська провели невдалі наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 1 листопада. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що елементи російського західного угруповання військ відбили дві українські атаки в районі Сіньківки та що елементи російського центрального угруповання військ відбили дві українські атаки в районі Греківки та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

ISW помітили, що російські війська продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку 1 листопада, але не досягли будь-яких заявлених або підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися покращити свої позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та атакували поблизу Південного, але не просунулися вперед.

Представник командування сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо зазначив, що російські війська перекидають резерви в район Бахмута, щоб відновити активні наступальні операції після переходу до оборони, хоча ISW поки не спостерігала ознак прибуття російських резервів на Бахмутському напрямку або присутності додаткових російських військ у районі.

Російські блогери стверджували, що російські війська атакували на північний захід від Бахмута з Берхівки у напрямку Богданівки.

Українські захисники продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Російські джерела стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Зеленопілля та ділянку залізничної лінії між Кліщіївкою та Андріївкою. Генштаб повідомив, що українські війська продовжують контрнаступні операції на південь від Бахмуту.

За словами інституту, 1 листопада російські війська продовжили наступальні операції поблизу Авдіївки та, як повідомляється, просунулися вперед. Відомий російський військовий блогер заявив, що російські війська, включаючи мобілізованих військовослужбовців із Сибіру, просунулися з позицій у Красногорівці через залізничні колії у напрямку Новокалинове та Кераміка.

Російські ЗМІ заявили, що 31 жовтня російські війська просунулися на захід і південь від Авдіївки в районі Сєверного та Первомайського. війська готуються розпочати атаки на промислову зону Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Український солдат повідомив, що російські війська також проводять атаки на південь від Авдіївки з Водяного у напрямку Сєверного. Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Авдіївки, Північного, Первомайського, Кераміка та Степового.

Українські військові провели обмежені контратаки поблизу Авдіївки 1 листопада, але не досягли якихось підтверджених успіхів. На відеозаписі з геолокацією, опублікованому 1 листопада, показано українську контратаку на північ від Красногорівки, але джерело відео стверджувало, що російські війська зрештою відбили атаку і змусили українські війська відступити.

Російські джерела стверджували, що українські військові безуспішно контратакували в районі терикону на північ від Авдіївки та поблизу Красногорівки. Один російський військовий блогер заявив, що українські військові успішно стримують російські атаки поблизу Тоненького.

Російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 1 листопада, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів. За повідомленнями Генштабу, російські війська безуспішно атакували у Мар'їнці та поблизу Новомихайлівки.

Українські військові провели наступальні операції на захід та південний захід від Донецька 1 листопада та підтвердили просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 31 жовтня, показує, що українські військові просунулися на південь від Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За повідомленнями ISW, українські військові не проводили жодних підтверджених чи заявлених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей 1 листопада.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей 1 листопада та, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед.

Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорська.

Російський блогер заявив, що підрозділи російської армії наступають у районі Рівного та атакували на захід від Старомайорська. Російський батальйон "Восток", який, як повідомляється, діє на південний схід від Великої Новосілки, заявив, що 31 жовтня російські війська досягли деяких успіхів у невстановлених районах поблизу кордону Донецької та Запорізької областей.

За словами ISW, 1 листопада українські військові продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили незначно просунулися від Щербаків у напрямку Мирного і досягли успіхів на захід від Роботиного. Російські блогери стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Новопрокопівки та Вербового.

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції у західній частині Запорізької області, але 1 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські військові відбили російські атаки поблизу Роботиного. Російські джерела стверджували, що російські війська атакували українські позиції поблизу Вербового 31 жовтня та 1 листопада.

Російські блогери продовжують стверджувати, що українські військові утримують позиції та проводять атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російські блогери стверджували, що українські військові атакували поблизу Пойми та Пищанівки, а також що йдуть бойові дії поблизу Кринка.

Російські блогери стверджували, що українські військові зберігають позиції в Кринках, де продовжують зміцнювати свої позиції та де російські військові завдають важких авіаударів та ударів термобаричної артилерії. Російський військовий блогер заявив, що українські війська замінували район поблизу Кринків, щоб утруднити атаки російської піхоти в цьому районі.

За повідомленнями ISW, 1 листопада українські військові завдали ударів по тилових районах Росії на півдні України. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські війська збили сім українських ракет, націлених на окупований Крим, над окупованою Херсонською областю і що дві ракети впали в покинутому районі на Арабатській стрілці, не завдавши шкоди або жертв.

Російська окупаційна влада встановила димові завіси на мосту через Керченську протоку імовірно у відповідь на ракетну загрозу, але один російський блогер охарактеризував димові завіси як "припарку для мерця", зазначивши їхню неефективність.