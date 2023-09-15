ЗСУ провели штурми на кількох напрямках і просунулися: карти боїв ISW

Українські війська провели штурми на Шахтарському та Мелітопольському напрямку. Також ЗСУ досягли невизначених успіхів поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш
"Південна вісь"
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