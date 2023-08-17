UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ просуваються у Запорізькій та Донецькій областях: свіжа карта бойових дій

Фото: ЗСУ просуваються у Запорізькій та Донецькій областях (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові змогли досягти успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Вони витіснили окупантів біля двох населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepStateMap.

За даними карти, наші захисники підійшли впритул до села Роботине Запорізької області. Там тривають активні бойові дії.

 

Фото: просування ЗСУ під Роботиним (скриншот)

Також бійці Збройних сил України змогли просунутися і в районі нещодавно деокупованого селища Урожайне Донецької області. Біля населеного пункту точаться бої.

 

Фото: просування ЗСУ під Урожайним (скриншот)

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники з початку літа продовжують наступ на окремих ділянках фронту. На сході вони наступають під Бахмутом, а на півдні - на Бердянському та Маріупольському напрямках.

Зокрема, їм вдалося деокупувати низку населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Нещодавно від росіян звільнили селище Урожайне.

При цьому на Лимано-Куп'янському напрямку наступають ворожі солдати, але безуспішно.

Більш детально про ситуацію під Куп'янськом можете дізнатися у новому матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьЗапорожская областьВійна Росії проти УкраїниКарта бойових дійКонтрнаступ ЗСУ