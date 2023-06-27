ЗСУ просуваються в районі Бахмута. Прикордонники показали, як нищать піхоту РФ

Так, українські військові, зокрема прикордонні підрозділи, просуваються вперед у районі Бахмута. За словами бійців, основне завдання зараз - знешкодити якнайбільшу кількість ворожої піхоти.

"Для цього застосовують найрізноманітніші засоби: скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети, СПГ", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, аеророзвідники ДПСУ оперативно корегують удари та відстежують дії супротивника.

"Частина російських військових не витримує натиску і добровільно здається в полон", - додають в ДПСУ.

Ситуація біля Бахмута та на Бахмутському напрямку

За даними спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого на 25 червня, на Бахмутському напрямку просунулися на 600-1000 метрів. Вранці 26 червня міністерство оборони Великої Британії заявило, що ЗСУ активізували свої атаки в районі Бахмута в Донецькій області.

Детальніше про ситуацію біля Бахмута та на Бахмутському напрямку після початку контрнаступу, який триває вже три тижні - читайте у матеріалі РБК-Україна.