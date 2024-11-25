ЗСУ просунулися в Курській області, ворог тисне на низці напрямків: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

В районі головного "українського плацдарму" в Курській області фіксується просування як Сил оборони України, так і військ РФ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що ЗСУ просунулися на північний схід від Мартиновки (північний схід від Суджі).

А додаткові геолокаційні кадри від 24 листопада демонструють, що війська РФ просунулися на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево).

Російські джерела продовжували стверджувати, що путінські війська захопили Дар'їно (на південний схід від Коренево), хоча один російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ не повністю зачистили населений пункт, і що ЗСУ все ще діють в тому районі.

Російські блогери стверджували, що бої тривали біля Миколаєво-Дар'їно, Плехова, Суджі та Погребків.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 23 і 24 листопада продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська і Тихого у Харківській області, але не просунулися.

Російський блогер розповідав, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували з використанням бронетехніки в напрямку Журавлівки Бєлгородської області, але в ISW не помітили жодних інших джерел, які б стверджували це.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що загарбники просунулися в полях на південь від Лозової.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська окупували половину Копанок і Першотравневого (обидва на південний схід від Куп'янська), та просунулися в межах східної частини Куп'янська, на 2,5 км в напрямку Борової та на 1 км у напрямку центральної частини Тернів, однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували атакувати в районі Кіндрашівки, поблизу Синьківки, Новомлинська, в районі Новоплатонівки та у бік н.п. Сенькове, поблизу Лозової, Глушківки, Загризового, Колісниківки, Піщаного, Кругляківки, Копанок, Зеленого Гаю, Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Новомихайлівки, Чернещини, Твердохлібового, Торського та біля Серебрянки 23 і 24 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

23 і 24 листопада російські окупанти вели наступальні операції в районі Білогорівки (на північний схід від Сіверська), але не просунулися.

24 листопада війська РФ продовжували наступальні дії на Часівярському напрямку, але також не мали просування.

23 і 24 листопада путінські війська вели наступальні операції біля Часового Яру та біля Ступочок.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ намагаються обійти завод вогнетривів у центрі Часового Яру з півдня.

24 листопада війська РФ вели наступальні дії під Торецьком, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

23 і 24 листопада російські окупанти наступали в районі Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ окупували східну третину мікрорайону Забалка (південь Торецька), але решта залишається спірною "напівсірою зоною".

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 22 листопада свідчать, що окупанти просунулися на південь від Лисівки (на південний схід від Покровська).

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до Жовтого та на захід від Юрівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

23 і 24 листопада війська РФ вели наступальні операції в районах Миролюбівки, Променя, Крутого Яру і Мирнограда, а також в районі Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки, Жовтого і Петрівки.

24 листопада російські окупанти продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, однак не просунулися.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Новодмитрівки, Сонцівки та Зорі, біля Курахового, Берестків та Дальнього 23 і 24 листопада.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська майже повністю окупували Зорю, Сонцівку та Берестки, але ЗСУ зберігають позиції на північ і південь від Зорі, на околицях Сонцівки та на дачах біля н.п. Берестки.

Інший російський блогер стверджував, що ЗСУ все ще перебувають на півночі Берестків.

Війська РФ вели наступальні дії на Вугледарському напрямку в районі Романівки, Єлизаветівки, Ганнівки, Катеринівки, Антонівки, біля Трудового і Костянтинопольського, а також біля Сухих Ял 23 і 24 листопада.

Російські окупанти наступали в районі Роздольного, біля Великої Новосілки, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя 23 і 24 листопада.

Пов'язаний з Кремлем російський"воєнкор" заявив, що інформація про те, що почалися бої за Велику Новосілку - не підтверджена.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про будь-яку наземну активність на Гуляйпольському напрямку на сході Запорізької області 24 листопада.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області.

Російські джерела також розповідали, що путінські війська просунулися приблизно на 2 км біля Малої Токмачки та просуваються в Білогір'я (обидва на північний схід від Роботиного), але в ISW не знайшли підтвердження.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин повторив нещодавні попередження про те, що окупанти готують штурмові групи для посилених локалізованих операцій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

23 і 24 листопада російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області.

Український кримський партизанський рух "Атеш" 24 листопада повідомив, що війська РФ розгорнули невстановлену кількість батарей ППО С-300 поблизу військової бази в окупованому Фіоленті (на південь від Севастополя).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 листопада поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 198 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що найбільшу кількість ворожих штурмів було зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.