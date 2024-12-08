ЗСУ просунулися в Курській області та мали успіх біля Великої Новосілки: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українськ воїни нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 7 грудня показують, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину і Нову Сорочину (усі - на північний захід від Суджі).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в південній частині Плехове, а також поблизу Новоіванівки і Малої Локні. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

Український військовослужбовець, який діє в Курській області, 7 грудня заявив, що війська РФ розпочали другу фазу контрнаступальної операції з витіснення ЗСУ з Курської області.

Речник української бригади, яка діє на Курському напрямку, повідомив, що путінські війська атакують механізованими колонами, але під час цих штурмів ЗСУ успішно знищують бронетехніку ворога.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Дар'їно (на південний схід від Коренево).

Новопризначений виконувач обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн оголосив 7 грудня, що має намір провести зустрічі з жителями регіону після тижнів протестів проти того, як Кремль поставився до українського вторгнення в область.

"Путін призначив Хінштейна замість колишнього губернатора Курської області Олексія Смірнова 5 грудня і, схоже, шукає цапа відбувайла у вигляді Смірнова за те, що Росія не змогла адекватно відповісти на вторгнення", - пишуть експерти ISW.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжили наземні атаки на півночі Харківської області, але не просунулися.

Війська РФ продовжували атакувати вздовж міжнародного кордону у Харківській області в напрямку Козачої Лопані та Високої Яруги, а також біля Липців, Вовчанська та Тихого 6 і 7 грудня.

Речник бригади ЗСУ, яка діяла на Вовчанському напрямку, заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в український тил, і що ворог продовжує зазнавати великих втрат, але має достатньо сил, щоб продовжувати штурм.

Речник також зазначив, що українські тепловізори легше виявляють російський особовий склад і техніку в холодну погоду.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що загарбники просунулися на захід вздовж мосту через річку Оскіл уздовж дороги Р-79 Кругляківка - Куп'янське шосе на захід від Кругляківки, та на північ від смт. вздовж східного берега річки.

Російський "воєнкор" 7 грудня заявив, що війська РФ просунулися на схід від Зеленого Гаю (на захід від Сватового), однак в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурми в районі Західного та Масютівки, біля Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, Надії, Лозової, Богуславки, Копанки, Твердохлібового, Греківки, Чернещини, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Зарічного і Торського 6 і 7 грудня.

6 грудня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Торського та невизначеного російського плацдарму біля річки Оскіл.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що путінські війська нещодавно провели посилений механізований штурм розміром у взвод у складі 5 одиниць бронетехніки на південний схід від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор 7 грудня заявив, що окупанти значно збільшили використання безпілотників на Луганському напрямку з 40-60 БПЛА на добу до понад 100 на добу.

Операція РФ №3 - Донецька область

Українські та російські джерела ISW не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 7 грудня. Російське джерело стверджувало, що позиційні бої в цьому районі тривали 6 грудня.

Війська РФ 7 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

Російські окупанти атакували в центрі Часового Яру біля Вогнетривкого заводу, поблизу Калинівки, Білої Гори та Ступочок 6 і 7 грудня.

Командир українського батальйону безпілотників заявив, що ворог продовжує штурм малими групами піхоти для виявлення слабких місць в обороні ЗСУ в районі Часового Яру, незважаючи на холодну погоду.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що окупанти просунулися в центральній та південно-західній частині Торецька.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на 800 метрів у північній частині Торецька, але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники вели наступальні дії під самим Торецьком, біля Диліївки, Щербинівки та Неліпівки 6 і 7 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися на Кураховому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 грудня, показують, що окупанти просунулися в східній частині Зорі (на північний захід від Курахового) і захопили Новодмитрівку (на схід від Зорі).

7 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Берестки (на північ від Курахового та на північному березі Курахівського водосховища), але в ISW оцінюють, що війська РФ окупували село ще 27 листопада.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися в межах Курахового та поблизу Сонцівки та Старих Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Кураховим, біля Сонцівки, Зорі, Старих Тернів, Дачного та Дальнього 6 і 7 грудня.

Український офіцер, який діяв на Курахівському напрямку, 7 грудня повідомив, що військове командування РФ утримує в цьому районі велике угруповання, і війська РФ використовують легку неброньовану техніку: всюдиходи, мотоцикли, баггі, і пікапи для транспортування особового складу в райони зосередження.

Російські загарбники 7 грудня продовжили наступальні дії на Вугледарському напрямку, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Сухі Яли, просунулися біля Успенівки та начебто провели оперативне оточення сил ЗСУ у Ганнівці (на північний схід від Вугледара), але в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти вели наступальні дії в районі Єлизаветівки та Романівки, біля Ганнівки, Веселого Гаю, Успенівки, Костянтинопольського, Сухих Ял і Розлива 6 і 7 грудня.

Російські блогери стверджували, що війська РФ ведуть бойову розвідку поблизу Успенівки, а ЗСУ контратакують на північний схід від населеного пункту.

Повідомляється, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Великої Новосілки 7 грудня.

Російські блогери заявили 6 грудня, що путінські війська відступили з Нового Комара (на північний схід від Великої Новосілки) до району вздовж Т-0518 Велика Новосілка - Богатирське шосе після успішних українських контратак.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Нескучного, біля Новодарівки, Новосілки і в бік Тремирівки, а також біля Нових Комарів, Новосілки та біля Роздольного 6 і 7 грудня.

Речник української бригади, що діє на напрямку Времівка (Велика Новосілка), 7 грудня заявив, що окупанти намагаються перекрити наземні шляхи зв'язку які з'єднують угруповання ЗСУ, які обороняються на Покровському напрямку та в районі Великої Новосілки.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки в західній частині Запорізької області поблизу Новоданилівки, Малої Токмачки та Білогір'я 6 і 7 грудня, але не просунулися.

Збройні сили України 7 грудня опублікували відео удару безпілотника ЗСУ, який знищив російський ЗРК "Тор-М2" на Запорізькому напрямку.

7 грудня російські загарбники продовжили атаки на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

В Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що пріоритетом ворога на Дніпровському напрямку є острови в гирлі Дніпра.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 грудня розповіли, що на фронті відбулося вже 182 бойових зіткнень.

Як зазначили в Силах оборони України, найбільша інтенсивність ворожих атак і штурмів фіксується на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.