ЗСУ просунулися в Курській області і біля Кремінної, ворог тисне на 5 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ опублікували геолокаційні кадри 31 грудня, які вказують на те взяття під контроль н.п. Кругленьке (на південний схід від Коренево).

В ССО ЗСУ також повідомили, що українські захисники зайняли позиції у селищі, яке раніше утримували північнокорейські солдати на війська РФ, ймовірно, маючі на увазі Кругленьке, йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, що ЗСУ також просувалися на схід від Погребків (на північний захід від Суджі) трасою 38К-024.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися від Руської Конопельки до Агронома (обидва на схід від Суджі), та до околиць Махновки (на південний схід від Суджі).

Російський блогер розповідав, що війська РФ знаходяться за 2,5 кілометри від Суджі.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наземні атаки вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області в напрямку Козачої Лопані, поблизу Липців і Вовчанська 30 і 31 грудня, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Як українські захисники, так і російські окупанти просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Тернів (на північний захід від Кремінної).

Додаткові геолокаційні кадри від 30 грудня демонструють, що війська РФ просунулися в південній частині Тернів.

Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що путінські війська наразі контролюють 90% Тернів.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили 31 грудня, що російські окупанти провели посилений механізований штурм біля Нової Кругляківки (на захід від Сватового).

Російські "воєнкори" стверджували, що погані погодні умови, включно з дощем і туманом, ускладнюють російські операції вздовж обох берегів річки Оскіл на Куп'янському напрямку.

Війська РФ наступали біля Голубівки, Загризового, Лозової, Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, Копанки, Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Макіївки, Іванівки, Дружелюбівки, Чернещини, Новосергіївки, Тернів, Діброви, Григорівки та Ямполівки 30 і 31 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 грудня, показують, що росіяни, ймовірно, захопили Івано-Дар'ївку.

31 грудня російський блогер заявив, що війська РФ просуваються до водосховища на схід від Сіверська, і що вони просунулися на 900 метрів вздовж залізниці на південь від Виїмки, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 30 і 31 грудня ворог атакував на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки.

Війська РФ нещодавно просунулися в Часовому Ярі. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що росіяни просунулися до вулиці Лермонтова на півночі міста.

30 і 31 грудня російські загарбники наступали в межах Часового Яру, поблизу Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

31 грудня війська РФ продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. 30 і 31 грудня російські окупанти наступали в районі Торецька та Щербинівки.

В ОСУВ ЗСУ "Хортиця" повідомили 31 грудня, що росіяни здійснили механізований штурм у напрямку Леонідівки (на південний захід від Торецька).

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 31 грудня заявив, що ворог окупував Новоєлизаветівку, а російський блогер також заявив про це.

Російський "воєнкор" також стверджував, що путінські війська захопили Воздвиженку і Вовкове, та просунулися вздовж залізничної колії в напрямку Чунишине. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували штурмові дії в районі Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля, Променя, під Мирноградом, біля Зеленого, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Зеленого, Шевченка, Вовкового, Котлиного, Солоного, Піщаного, Нововасилівки, Новооленівки, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Українки 30 і 31 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі західної околиці Курахівської теплоелектростанції (ТЕС) на захід від Курахового, але малоймовірно, що окупанти захопили всю ТЕС, йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 грудня, показують, що росіяни нещодавно просунулися на західну околицю ТЕС.

Експерти ISW оцінюють, що війська РФ, ймовірно, просунулися на західну околицю ТЕС із позицій у Старих Тернах, оскільки малоймовірно, що ЗСУ утримували значно укріплені позиції вздовж західного берега Курахівського водосховища.

31 грудня російське джерело стверджувало, що війська РФ оточили підрозділи ЗСУ на ТЕС і поблизу промислової зони, а інший російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просуваються вздовж західного берега водосховища.

В ISW пишуть, що це може додатково вказувати не те, що війська РФ, ймовірно, просуваються вздовж західного берега водосховища.

"Українські сили можуть утримувати позиції в центральних районах ТЕС, однак, оскільки промислова зона може забезпечити достатню обороноздатність позицій, щоб Україна підтримувала обмежену оборону в цьому районі", - йдеться у звіті.

Раніше в ISW оцінювали, що російські окупанти можуть спробувати обійти українські позиції на ТЕС, просунувшись на південь від Старих Тернів, і таке просування може ускладнити здатність ЗСУ здійснювати постачання на позиції ТЕС, та ускладнити можливі майбутні операції з виведення сил з ТЕС.

31 грудня війська РФ продовжили наступ на інших ділянках Курахівського напрямку.

Машовець заявив, що нещодавно ворожі підрозділи частково або повністю захопили село Шевченко.

Російські блогери стверджували, що війська РФ начебто продовжують витісняти українські сили з позицій, що залишилися в Кураховому, і захопили більшу частину Шевченка.

Український військовослужбовець, який діяв на Курахівському напрямку, повідомив, що ворог протягом останнього місяця використовував цивільні транспортні засоби для перевезення піхоти до передових позицій, і що окупанти знімають двері та дахи з цих машин, щоб транспортувати більше піхоти та матеріальних засобів.

Війська РФ продовжували штурмові дії у самому Кураховому, біля Петропавлівки, Українки, Шевченка, Слов'янки та Дачного 30 і 31 грудня.

31 грудня російські окупанти наступали на Вугледарському напрямку, але не просунулися.

В ОСУВ ЗСУ "Хортиця" 31 грудня повідомили, що загарбники вели наступальні дії з використанням невстановленої кількості одиниць бронетехніки поблизу Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Війська РФ продовжували атакувати біля Успенівки, Костянтинопольського, Янтарного та Костянтинополя 30 і 31 грудня.

31 грудня російські окупанти продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

30 і 31 грудня війська РФ наступали біля самої Великої Новосілки, в районі Розлива, Новодарівки, Нескучного, Времівки та Новосілки.

"Південна вісь"

Російські загарбники 30 і 31 грудня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, проте не просунулися.

30 грудня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували на Оріхівському напрямку (на північ від Роботиного).

30 і 31 грудня війська РФ вели наступальні операції в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного).

30 і 31 грудня російські окупанти продовжували наступати на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але без успіху.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 31 грудня 2024-го розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 188 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони поінформували, що найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Крім того, висока активність російських окупантів фіксувалася також на Лиманському, Краматорському та Курахівському напрямках.