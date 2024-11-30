ЗСУ просунулися біля Вугледара, ворог тисне у чотирьох районах: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ продовжували контратаку в районі головного "українського плацдарму" в Курській області 28 і 29 листопада, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили дві вулиці в Мартинівці (на північний схід від Суджі), та просунулися на 1,6 км в районі Дар'їно і досягли Миколаєво-Дарї'но (обидві на південний схід від Коренево).

Російські блогери також стверджували, що путінські війська просунулися на схід і південний схід від Нижнього Клину, біля Камишівки та південний захід від Погребків. Проте в ISW не виявили доказів, які підтверджують ці твердження.

Українська бригада, яка діяла на Курському напрямку, повідомила 29 листопада, що відбила російську механізовану атаку розміром у посилений взвод у невстановленому районі Курської області, та знищила 5 із 6 одиниць бронетехніки ворога дистанційним мінуванням.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Курському напрямку, повідомив, що росіяни продовжують використовувати велику кількість бронетехніки, включаючи танки, для контратаки в Курській області, а російські підрозділи ВДВ також використовують мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли).

Повідомляється, що ЗСУ та війська РФ продовжували бойові дії поблизу Новоіванівки та Дар'їно, біля Мартинівки, Малої Локні, Свердликова та біля Плехова 27, 28 і 29 листопада.

Джерела в українській розвідці повідомили ЗМІ 29 листопада, що Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну диверсійну операцію в Рильську Курської області, та спалило російську машину з безпілотниками малого радіусу дії.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступ біля Глибокого, Вовчанська та Тихого в Харківській області 27, 28 і 29 листопада, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували 28 і 29 листопада, що війська РФ досягли незначного прогресу у Вовчанську, про триваючі бої біля Липців. А також про те, що війська РФ, які діють уздовж лінії Козача Лопань-Слатине, активізувалися за останні два тижні. При цьому в ISW не бачили підтвердження успіхів РФ у цих районах.

Українські військові джерела повідомили 28 листопада, що оператори безпілотників ЗСУ відбили російський механізований штурм розміром у посилений взвод за участю 3 БМП і 1 танка на Харківському напрямку в невстановлену дату.

Речник бригади ЗСУ та командир взводу безпілотників, які діяли на Харківському напрямку, повідомили 29 листопада, що українські війська використовують безпілотники для контролю повітряного простору на півночі Харківської області, відкидаючи окупантів подалі до міжнародного кордону з РФ.

За його словами, вдалося значною мірою змусити окупантів припинити використовувати бронетехніку, й солдати ворога змушені рухатися пішки та проводити піхотні штурми на півночі Харківської області.

Операція РФ №2 - Луганська область

Український чиновник підтвердив, що невелика група російських окупантів нещодавно переправилася на західний (правий) берег річки Оскіл на Куп'янському напрямку на тлі триваючих боїв на північ від Куп'янська 28 і 29 листопада.

Заступник командира батальйону сил безпілотних систем ЗСУ на Куп’янському напрямку 28 листопада заявили, що невелика група російської піхоти переправилася на західний берег, і що ЗСУ працюють над відбиттям нападу.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 28 листопада окупанти атакували західний берег поблизу Фіголівки, Голубівки та Кіндрашівки (неладеко від Куп'янська).

Російські джерела стверджували, що путінські війська закріпилися на західному березі поблизу Дворічної, та нібито зачищають цей населений пункт.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 29 листопада заявив, що ворог також форсував річку Оскіл біля підвісного мосту на південь від Новоминська, і що російський контингент на західному березі не перевищує роти.

Але Машовець зазначив, що командування РФ, ймовірно, прагнутиме розширити цей плацдарм.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують, що окупанти просунулися до бурелому на захід від Вишневого та на східній околиці Тернів.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися поблизу Копанок.

Російські заграбники продовжували атаки в районі Куп'янська-Визлового, Колісниківки, Круглайківки, Загризового, біля Лозової, Зеленого Гаю, Першотравневого, Райгородки, Твердохлібового, Герківки, Ямполівки, Тернів, Торського, та в районі Серебрянського лісу 27, 28 і 29 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні штурми на Сіверському напрямку 28 і 29 листопада.

У Генштабі ЗСУ інформували, що 27, 28 і 29 листопада окупанти продовжували штурмові операції поблизу Часового Яру та на південь від Часового Яру поблизу Ступочок і Білої Гори, але не просунулися.

26 листопада українські джерела опублікували відеозйомку з геолокацією, яка показує невдалий механізований штурм російських взводів українських позицій на північ від Часового Яру приблизно 24 листопада.

Російські "воєнкори" стверджували 27 і 28 листопада, що ЗСУ контратакували на захід від Кліщіївки, та що війська РФ начебто просунулися та закріпили позиції поблизу вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, ведуть бої біля висотних будинків і стадіону "Авангард" у центрі міста, та наступали в лісистій місцевості на північний захід від Курдюмівки.

Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень російських блогерів.

Війська РФ нещодавно просунулися в південній частині Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 листопада, показують, що окупанти просунулися на північ уздовж вулиці Глінки в південній частині міста.

Російські блогери заявили 28 і 29 листопада, що путінські війська нещодавно просунулися на 250 метрів углиб у південній частині Неліпівки, на 1,2 км в ширину на 650 метрів углиб у лісистій місцевості на південь від Торецька, та на 300 метрів у західній частині с. Забальський мікрорайон (південна околиця Торецька).

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 28 листопада повідомила, що ситуація в Торецьку залишається дуже складною через авіаційні та артилерійські удари РФ та інтенсивні ближні дії в місті.

27 листопада Бобовнікова повідомила, що ворог завдає менше авіаударів по українських позиціях у Торецьку через погану погоду, але продовжує використовувати безпілотники та проводити штурми з використанням погано навчених і екіпірованих військовослужбовців-контрактників.

28 і 29 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти продовжували штурми поблизу Торецька, в районі Диліївки та Дружби.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, показують, що окупанти просунулися в центр Жовтого, а геолокаційні кадри від 29 листопада демонструють, що загарбники наступають у лісистій місцевості на північний схід від Жовтого.

"Російське просування до центру Жовтого також свідчить про те, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Пустинку (на південний схід від Жовтого), оскільки російським військам довелося просуватися через Пустинку, щоб досягти Жовтого", - йдеться у звіті ISW.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, показують, що окупанти просувалися на південь від Лисівки.

Покровський міський голова Сергій Добряк зазначив, що росіяни знаходяться приблизно за 6 км від околиць Покровська в районі Жовтого.

28 і 29 листопада російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ здійснили додаткові наступальні дії поблизу Лисівки та Пушкіного, хоча в ISW не знайшли підтвердження російських просувань у цих районах.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що бої тривають біля Миролюбівки та Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського; Нового Труда, Пустинки, Чумацького і Жовтого 27, 28 і 29 листопада.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Курахового, але в ISW не знайшли підтвердження.

Кілька російських джерел стверджували 28 і 29 листопада, що путінські війська просунулися на захід від Берестків у напрямку дач і лісистих масивів у напрямку Старих Тернів.

Один "воєнкор" стверджував, що війська РФ захопили позиції вздовж залізничної лінії Берестки-Вознесенка.

Російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися до 1 км в напрямку Дальнього, та ведуть зачистку позицій ЗСУ та просуваються на захід від Іллінки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог продовжував безуспішні наземні атаки біля самого Курахового, біля Сонцівки та Новодмитрівки, Берестків, Зорі та біля Дальнього 27, 28 і 29 листопада.

Сили оборони України нещодавно відбили позиції на північний схід від Вугледару. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 листопада, свідчать про те, що ЗСУ незначно просунулися на північно-західній околиці Єлизаветівки .

Російський блогер стверджував, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Трудового і наразі перебувають за 2 км від Костянтинопольського, що узгоджується з оцінкою ISW щодо просування росіян у цьому районі.

27, 28 і 29 листопада війська РФ продовжували наступ в районі Романівки, Веселого Гаю, Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ял і Розлива.

Російські окупанти нещодавно захопили Роздольне (на північний схід від Великої Новосілки) під час продовження наступальних операцій у районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 28 і 29 листопада.

Російські блогери стверджували, що війська РФ також просувалися вздовж річки Шайтанка на захід від Новодонецького у напрямку до Благодатного та від Рівнополя у напрямку до Макаріївки. Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області, повідомив 28 листопада, що окупанти мають дві головні цілі в цьому районі: перекрити українські логістичні шляхи між Великою Новосілкою та Кураховим і захопити саму Велику Новосілку.

Речник зазначив, що ситуація для ЗСУ складніша на схід від Великої Новосілки, куди нещодавно просунулися війська РФ, але зазначив, що погіршення погодних умов ускладнює використання ворогом безпілотників, та змушує окупантів покладатися на пішу мобільну піхоту для просування в цьому районі.

Офіцер іншої української бригади, яка діяла поблизу Великої Новосілки, повідомив 29 листопада, що росіяни використовують бронетехніку, мотоцикли, всюдиходи та мають підтримку з повітря для наступу в цьому районі.

Російські загарбники продовжували штурми поблизу Роздольного, на околицях Великої Новосілки, біля Рівнополя, Новодарівки і Новополя 27, 28 і 29 листопада.

"Південна вісь"

27, 28 і 29 листопада війська РФ продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не просунулися.

29 листопада російський блогер заявив, що війська РФ продовжують наступ на північ від Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

29 листопада Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що російські війська готуються до ударних дій на Гуляйпільському (схід Запорізької області) та Оріхівському (захід Запорізької області) напрямках шляхом завдання авіаударів, проведення повітряної розвідки та інженерних робіт, накопичення техніки та боєприпасів, підготовки додаткового штурмового складу та збільшення кількості систем РЕБ і ППО, що розгорнуті на заході Запорізької області.

27, 28 і 29 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але лінія фронту не змінювалася.

Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що окупанти безуспішно намагалися захопити невизначені острови в дельті річки Дніпро в період з 28 по 29 листопада.

29 листопада речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин повідомив, що війська РФ перебазували річкові катери чисельністю у батальйон з окупованого Криму на окуповані Кінбурнську та Тендрівську коси для кращого захисту від можливих наступальних дій ЗСУ в районі дельти річки.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 листопада розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські загарбники зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, і ситуація там залишається напруженою.