ЗСУ просунулися біля Торецька і в Курській області, ворог тисне на 6 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що ЗСУ просунулися на північний захід і північний схід від Фанасіївки (на південний схід від Суджі) під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі.

При цьому в Курській області просунулися й війська РФ. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що росіяни просунулися до західної частини Свердлікового (на захід від Суджі) на західному (правому) березі річки Локня.

Російські "воєнкор" стверджували, що бої тривали біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки.

Російські блогери розповідали, що путінські війська начебто відбили 5 українських атак поблизу Курилівки (на південь від Суджі).

Українська бригада, яка діє в Курській області, 12 лютого опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований розміром у взвод в невизначеному районі Курської області.

Командир українського взводу, який діє в Курській області, заявив, що північнокорейські війська нещодавно почали атакувати групами по 15-20 осіб замість більших груп по 50 осіб, але продовжують зазнавати значних втрат.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Ані українські війська, ані російські не повідомляли про наземні атаки з боку РФ на Харківському напрямку 12 лютого.

Російські джерела стверджували, що 11 і 12 лютого ЗСУ контратакували поблизу Липців та Вовчанська.

Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, 12 лютого заявив, що з середини грудня 2024 року війська РФ посилили дії безпілотників на цьому напрямку, у тому числі з використанням оптоволоконних БПЛА.

Операція РФ №2 - Луганська область

12 лютого російські окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Кіндрашівки та Петропавлівки 11 і 12 лютого..

Нещодавно російські загарбники просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри від 12 лютого показують, що росіяни просунулися в південній частині Макіївки (на південний схід від Борової).

Війська РФ продовжували атаки поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Копанки, Новосергіївки та Новомихайлівки 11 і 12 лютого.

Український командир, який діяв на напрямку Борової, повідомив 12 лютого, що ЗСУ відбили на цьому напрямку російський механізований штурм невизначеного ешелону.

Російські загарбники 12 лютого продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ наступали в напрямку Нового, біля Новолюбівки, Колодязів та Ямполівки 11 і 12 лютого.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 11 лютого повідомили, що ЗСУ відбили російський механізований штурм чисельністю приблизно у взвод на Лиманському напрямку. Українські захисники знищили щонайменше два російські БТРи.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри від 12 лютого показують, що росіяни просунулися вздовж вулиці Центральної на західній околиці Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Війська РФ 12 лютого продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися.

Російські загарбники атакували поблизу та в межах Часового Яру, біля Васюківки, Григорівки, в напрямку Міньківки та Майського, біля Ступочок 11 і 12 лютого.

Сили оборони України нещодавно просунулися до Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що ЗСУ просунулися в районі Торецької шахти (північна частина міста).

В районі Торецька було й просування російських окупантів. Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що загарбники просунулися в північно-західній частині Торецька.

Війська РФ продовжували атакувати поблизу та в межах Торецька, біля Щербинівки та Диліївки 11 і 12 лютого.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 лютого показують, що росіяни просунулися на південний захід від Водяного Другого та в східній частині Піщаного.

Російські окупанти атакували в районі н.п. Водяне Друге, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, біля Лисівки, Піщаного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Надіївки та Успенівки.

В ОСУВ "Хортиця" 12 лютого опублікували кадри, на яких видно, як російські загарбники ведуть механізований штурм чисельністю не менше взводу на Покровському напрямку.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ атакували східні околиці Вовкового (на південь від Покровська та на захід від Піщаного), імовірно, з боку Піщаного, і що українські війська відтіснили путінські війська до околиць Котлиного.

Російські блогери розповідали, що українські війська продовжували контратаку біля Піщаного, Звірового та Водяного Другого.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Дачного.

Російські загарбники наступали в районі Шевченка, Андріївки, Дачного, Костянтинополя, Олексіївки та н.п. Багатир.

Війська РФ 12 лютого продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Російські окупанти наступали в напрямку Бурлацького, біля Новосілки та Рівнополя 11 і 12 лютого.

"Південна вісь"

12 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися.

12 лютого війська РФ атакували поблизу Кам'янського (на північний захід від Роботиного) та Чарівного (на північний схід від Роботиного).

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 12 лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 лютого інформували, що з початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що найбільше противник атакував у Донецькій та в Курській областях.

Детальніше про оперативну обстановку на різних напрямках читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Україна пішла в контратаки? Як змінюється ситуація на фронті і що з наступом Росії".