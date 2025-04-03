ЗСУ просунулися біля Покровська, росіяни тиснуть на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

2 квітня війська РФ продовжили наступальні дії вздовж кордону між Сумською та Курською областями, але не просунулися.

Російські джерела ISW стверджували, що бої тривали поблизу Басівки, Журавки, Гуєво, Плехово та Олешні.

Війська РФ 2 квітня продовжили наступальні операції на північному заході Бєлгородської області, але просунутися не змогли.

Російські "воєнкори" розповідали, що бої тривали під Демидівкою та Поповкою.

Також російський блогер стверджував, що територія поблизу Поповки є спірною "сірою зоною". Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська завдали удару по Корочянській дамбі поблизу Попівки, щоб ускладнити переправи для ЗСУ через річку Короча.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

2 квітня російські загарбники продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 1 і 2 квітня атакували в районі Липців і Вовчанська.

Речник української бригади, яка діє на Вовчанському напрямку, 2 квітня повідомив, що російські окупанти протягом останніх двох тижнів проводили розвідку в рамках заходів із відновлення наступальних дій.

Операція РФ №2 - Луганська область

2 квітня російські окупанти продовжили наступаим на Куп'янському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували в районі Кам'янки, Красного Першого, Кіндрашівки, Малої Шапівки, Піщаного та Степової Новоселівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакують у Малій Шапківці та поблизу Степової Новоселівки.

Російський блогер заявив, що яри та балки ускладнюють спроби для військ РФ перемістити техніку в напрямку Кіндрашівки.

2 квітня російські загарбники продовжили наступ на напрямку Борової, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Новоєгорівки, Загризового, Нової Круляківки, Новоєгорівки та Новолюбівки.

2 квітня російські загарбники продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували в районі н.п. Катеринівка, Нове, Зелена Долина, Новомихайлове, біля Колодязів, Мирного, Ямполівки, Діброви і Торського 1 і 2 квітня.

2 квітня російський блогер заявив, що путінські війська продовжують наступати в напрямку Нового (на північ від Лиману) та Катеринівки (на північ від Лиману).

Голова Луганської обласної військової адміністрації України Артем Лисогор 2 квітня повідомив, що російські окупанти посилили темпи та активність ударів у Луганській області.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 2 квітня заявив, що війська РФ все частіше використовують масовані піхотні атаки для щоденних штурмів, і що ворог не проводить механізовані штурми так часто, як це було восени 2024 року.

Також речник заявив, що останнім часом російські загарбники майже щодня проводять наземні штурми, передусім відправляючи під вогонь штрафників, щоб викрити українські вогневі позиції та дати можливість підготовленій російській піхоті краще атакувати позиції ЗСУ.

За словами речника, російські загарбники завдають ударів з артилерії, РСЗВ, повітря та за допомогою безпілотників FPV, щоб підтримати атаки невеликих груп піхоти, перш ніж об'єднатися у великі групи по 10-15 солдатів для наступних атак.

Командир української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, повідомив 2 квітня, що війська РФ намагаються захопити Лиман, охопивши його з флангів, щоб полегшити рух до річки Оскіл і створити Лиман як російський логістичний вузол.

Операція РФ №3 - Донецька область

2 квітня російські окупанти продовжили наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися.Війська РФ атакували в напрямку Серебрянки, біля Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки 1 і 2 квітня.

2 квітня російські загарбники наступали на напрямку Часового Яру, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували біля самого Часового Яру, коло Новомаркового, Курдюмівки, Озарянівки, наступали в бік Предтечиного і Ступочок 1 і 2 квітня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Опубліковані 2 квітня кадри з геолокацією показують, як війська РФ піднімають триколор у південно-західній частині Олександрополя (на південний захід від Торецька), що вказує на те, що путінські війська нещодавно могли захопити село.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Диліївки, Кримського, Романівки, Щербинівки, Леонідівки, в районі Пантелеймонівки, Олександрополя, Валентинівки і Сухої Балки 1 і 2 квітня.

1 квітня в Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що російські окупанти періодично намагаються атакувати бронетанковими колонами на Торецькому напрямку.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на південний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська).

Також фіксується просування на Покровському напрямку й з боку російських загарбників. Як показують опубліковані 1 квітня геолокаційні кадри,путінські війська просунулися в західну частину Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південний схід від Богданівки (на південний захід від Покровська).

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Тарасівки, Березівки, в районі н.п. Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Калинове, біля Лисівки, Зеленого, Відродження, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Успенівки, Срібного, Новоолександрівки, Богданівки та Новосергіївки 1 і 2 квітня.

В ОСУВ "Хортиця" 1 квітня повідомили, що ЗСУ відбили ворожий механізований штурм у складі трьох БМП та невстановленої кількості мотоциклів на Новопавлівському напрямку (на південний захід від Покровська).

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакують біля Лисівки, Шевченка, Новоолександрівки та Удачного та накопичують сили для наступних контратак.

Український офіцер заявив, що війьска РФ почали використовувати танки та БМП під час штурму на Покровському напрямку.

Речник української бригади, яка діє на Новопавлівському напрямку, заявив, що росіяни ведуть штурм в основному з використанням мотоциклів, квадроциклів і баггі..

Речник батальйону ЗСУ, який діє на Покровському напрямку, розповів, що російські загарбники накопичують техніку радянських часів для штурму, і що втрати росіян у цьому районі зросли втричі з початку переговорів (імовірно, йдеться про середину лютого 2025 року).

Російський блогер стверджував, що путінські війська завдали удару по мосту біля Солоного. Російський "воєнкор" стверджував, що Успенівка є спірною "сірою зоною", і що війська РФ не змогли просунутися повз н.п. Шевченко.

2 квітня російські окупанти продовжили наступати на Курахівському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ 1 і 2 квітня вели наступальні дії в районі Андріївки, Костянтинополя та Розлива.

Нещодавно російські загарбники просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки).

2 квітня війська РФ атакували в районі Дніпроенергії, Веселого, Шевченка та Бурлацького. Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакують біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Гуляйпільському напрямку 2 квітня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Як показують опубліковані 2 квітня геолокаційні кадри, війська РФ окупували Лобкове (на північний захід від Роботиного) і просунулися на схід і захід від населеного пункту.

Війська РФ 1 і 2 квітня вели наступальні дії в районі Новоданилівки, Степового, Малих Щербаків і Кам'янського.

2 квітня російські загарбники продовжили наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

1 і 2 квітня російські загарбники атакували на невизначених районах на Дніпровському напрямку.

Ситуація на фронті

Як інформували у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 2 квітня, з початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

У військовому командуванні зазначили, що найбільша кількість ворожих атак фіксувалася на Покровському напрямку.