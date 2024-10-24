ЗСУ просунулися біля Коренево, РФ тисне під Куп'янськом, Покровськом і Вугледаром: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

ЗСУ та війська РФ нещодавно просунулися до головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 22 жовтня показують, що українські воїни нещодавно просунулися до південного Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево).

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ 22 жовтня начебто відбили механізовану атаку ЗСУ на Зелений Шлях.

Геолокаційні кадри від 22 і 23 жовтня показують, що путінські війська нещодавно відбили Ольговку (на схід від Коренево) і відновили позиції на південний схід від Плехового (на південний схід від Суджі).

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, також розповідали, що ЗСУ нвчебто безуспішно контратакували біля Плехового, Малої Локні (на північ від Суджі), Суджі, Покровського (на південний схід від Кореневого) і Зеленого Шляху.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні атаки на захід від головного плацдарму ЗСУ в Курській області в Глушковському районі 23 жовтня.

Командувач чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов 23 жовтня визнав, що російські сили скоїли щонайменше 187 підтверджених злочинів, включаючи вбивства та зґвалтування, відколи війська РФ розгорнулися для захисту Курської області, але стверджував, що "ахматівці" нібито не несуть відповідальності.

Зазначається, що нещодавні українські удари по російських складах боєприпасів можуть зменшити співвідношення російської та української артилерії на лінії фронту.

Так, перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів виданню "РБК-Україна", що співвідношення між вогнем російської та української артилерії зараз приблизно 1 до 2 на користь РФ - тобто суттєво скоротилося з співвідношення 1 до 7-8 на початку 2024 року, та з 1 до 3 на початку літа 2024 року.

Гаврилюк пояснив це скорочення українськими ударами по російських складах боєприпасів, та якісно кращими українськими артилерійськими системами, зокрема наданими Заходом.

Також у звіті вказується, що у вересні 2024 року ЗСУ завдали ударів по складах боєприпасів у Жовтневому та Торопецькому районі Тверської області та Тихорецькому складі боєприпасів у Краснодарському краї.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Війська РФ 23 жовтня продовжували обмежені наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не мали.

Українські джерела ISW стверджують, що 22 і 23 жовтня російські окупанти провели невдалі наступальні дії в районі Вовчанська та Стариці.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, 23 жовтня заявив, що загарбники замінюють особовий склад на цьому напрямку новоспеченими "контрактниками", багато з яких є призовниками, замість того, щоб перекидати на цей напрямок особовий склад з інших ділянок передової.

Український офіцер, який діяв на Харківському напрямку, 23 жовтня заявив, що російські окупанти почали піхотний штурм невеликими групами поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри від 23 жовтня показують, що окупанти просувалися на захід вздовж траси Н-26 на захід від Кислівки.

23 жовтня в Міноборони РФ заявили про захоплення Серебрянки (на південний захід від Кремінної) Однак російський "воєнкори" спростував це твердження.

Російські джерела розповідали, що війська РФ просунулися в районі Стельмахівки (на південний схід від Куп'янська) і нібито відтіснили ЗСУ на 10 км від населеного пункту, хоча в ISW не спостерігали просування росіян там.

Війська РФ продовжували наступати в районі Голубівки, поблизу Петропавлівки, біля Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки, Вишеного, Греківки, Новомихайлівки, біля Тернів і Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

У Генштабі ЗСУ повідомив, що 22 жовтня окупанти безуспішно атакували поблизу Бондарного (на південний захід від Сіверська та на північний схід від Часів Яр).

Російські джерела стверджували, що війська РФ нещодавно просунулися в напрямку м. Часів Яр, але в ISW поки не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Також російські джерела зробили непідтверджені заяви про наступ росіян у північно-східній та східній частинах м. Часів Яру.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що деякі російські штурмові групи час від часу перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, але не прорвали українську оборону на захід від каналу.

Бобовнікова додала, що окупанти не можуть перекинути через канал транспорт, тому що українська артилерія та удари безпілотників заважають будувати понтонні переправи.

Війська РФ продовжували атакувати на північний схід від Часового Яру поблизу Григорівки.

Російський блогер, пов'язаний з ВДВ РФ, заявив, що ЗСУ використовують FPV-безпілотники, щоб завдавати ударів по російській військовій техніці аж до Покровського (приблизно 27 км на схід від Часів Яр), щоб перекрити російські наземні лінії зв'язку з окупованим Бахмутом.

Російський "воєнкор" додав, що говорити про начебто російський прорив у Часовому Яру передчасно.

23 жовтня війська РФ продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але просування не мали.

Російський блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька), але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Повідомляється, що 22 і 23 жовтня російські окупанти продовжували наступати в районі Торецька та поблизу Нелипівки.

Українська бригада спеціального призначення повідомила, що війська РФ щогодини атакують околиці Нью-Йорка (на південь від Торецька), але нещодавно бригада ЗСУ змогла стабілізувати лінію фронту та сповільнити темп просування росіян у цьому районі.

23 жовтня російські окупанти продовжили наступ на Курахівському напрямку, але без просування.

Повідомляється, що російські загарбники атакували на південний схід від Курахового в районі Гостре та Дальнє.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Донецька поблизу Вугледара. Геолокаційні кадри від 23 жовтня показали, що загарбники просунулися в полях на південний схід від Богоявленки, а російські джерела стверджували начебто про просування також в полях на південний схід від Богоявленки.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Антонівки та Катеринівки, біля Богоявленки та Новоукраїнки, а також біля Золотої Ниви 22 і 23 жовтня.

Російські окупанти 22 і 23 жовтня продовжували наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але просування там не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в полях на північ від Левадного і на захід від Старомайорського.

22 і 23 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти атакували поблизу Великої Новосілки.

"Південна вісь"

22 і 23 жовтня російські загарбники продовжували наступ у західній частині Запорізької області поблизу Роботиного та поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

22 і 23 жовтня війська РФ продовжували атакувати на лівобережній частині Херсонської області, але просування не мали.

23 жовтня російський "воєнкор" заявив, що російські та українські мінування на Херсонському напрямку обмежують кількість безпечних російських наземних ліній зв'язку, та перешкоджають ефективній доставці боєприпасів і продовольства солдатам РФ на Херсонському напрямку.

Російський блогер також стверджував, що путінським військам потрібні морські безпілотники на Херсонському напрямку для виявлення мін у віддалених замінованих районах в районі дельти Дніпра, а їх дефіцит змушує солдатів РФ виготовляти власні морські безпілотники.

23 жовтня в Міноборони РФ заявили про начебто знищення 10 українських безпілотників над окупованим Кримом, і 4 морських дронів у Чорному морі, які прямували до півострова.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 жовтня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України звернули увагу, що російські окупанти інтенсивно атакували на Покровському напрямку - там фіксували 37 штурмових та наступальних дій ворога. Там же загарбники за день втратили 348 військових вбитими та пораненими.