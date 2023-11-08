ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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