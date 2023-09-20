ЗСУ просунулись поблизу Вербового: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

19 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували наземні атаки на захід від Кремінної, в напрямку Торського (17 км на захід від Кремінної), в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), поблизу Білогорівки (13 км на південь від Кремінної) та біля Спірного ( 25 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили продовжують тиск на українські сили на північний схід від Куп’янська та на східному березі річки Оскіл на захід від Сватового, але не згадував про конкретні бойові дії. У МВС України повідомили, що російська авіація знищила міст через річку Оскіл у Куп'янську, ймовірно, намагаючись перешкодити українським постачанням через річку.

Проте українські сили зберігають контроль над низкою інших мостів через Оскіл. На геолокаційних кадрах, опублікованих 17 і 19 вересня, видно підрозділ 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-а загальновійськова армія Центрального військового округу), що діє поблизу Райгородки (12 км на південний захід від Сватового) та Надії (15 км на захід від Сватового).

19 вересня українські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. На опублікованих 18 вересня відео з геолокацією видно, як українські війська відступають із південно-західного Новоселівського (15 км на північ від Сватового), що вказує на те, що українські сили можуть зберегти здатність вийти на околиці. Російські військові блогери стверджували, що українські сили періодично атакують поблизу Кремінної та Торського (14 км на захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу.

Бої на Донбасі

19 вересня українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, але жодного підтвердженого просування не зробили. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступ на південь від Бахмуту та завдають російським військам значних втрат у живій силі та техніці.

Російські військові блогери стверджували, що бої тривали поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російські військові блогери стверджували, що більшість Андріївки та Кліщіївки є оспорюваними "сірими зонами". Російський військовий блогер стверджував, що найзапекліші бої в цьому районі точаться біля залізничної колії на схід від Кліщіївки.

19 вересня російські війська здійснили контратаку поблизу Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) та поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські мельники стверджували, що російські війська контратакували поблизу Курдюмівки та Кліщіївки, де вони, як повідомляється, закріпилися. Проте ISW не бачила візуального підтвердження того, що російські сили утримують позиції в Кліщіївці.

Російські джерела стверджували, що 19 вересня українські війська здійснили обмежені невдалі наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що елементи російського Південного угруповання військ відбили український штурм поблизу Кам’янки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що нещодавні українські наступальні дії поблизу Опитного (4 км на південь від Авдіївки) та Красногорівки (22 км на південний захід від Авдіївки) не призвели до істотних змін на лінії фронту.

19 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили 10 російських штурмів поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Російський військовий блогер стверджував, що нещодавні російські наступальні дії поблизу Кераміка (10 км на північ від Авдіївки) та Трудовської шахти (біля Красногорівки) не призвели до значних змін на лінії фронту.

"Південна вісь"

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, але не просунулися 19 вересня. Російські джерела, зокрема Міністерство оборони (МО), стверджували, що українські сили невдало атакували поблизу Старомайорського (9 км на південь від Вейлки Новосілки), Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки), Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські військові блогери стверджували, що українські війська відступили з північно-західної околиці Новомайорського, а бойові дії на лінії Новомайорське-Новодонецьке зменшилися.

Українські війська 19 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що українські сили просувалися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили безуспішно атакували в напрямку Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), а також поблизу Вербового та Роботиного. Російський військовий блогер заявив, що підрозділи російського 429-го мотострілецького полку (19-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбили українську атаку під Жереб’янками (26 км на південний захід від Оріхова).

Російські війська вели наступальні дії в західній Запорізькій області, але 19 вересня не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Російський військовий блогер заявив, що кілька невеликих українських диверсійно-розвідувальних груп висадилися на лівому (східному) березі Дніпра. Він стверджував, що українські сили висадилися на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховаки), і що українські сили контролюють північну частину Козацького острова.

Окремі українські та російські джерела 19 вересня повідомили, що українські війська завдали ударів по двох російських військових штабах у Запорізькій та Херсонській областях. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські війська завдали удару по невизначеному російському військовому штабу поблизу Мелітополя на заході Запорізької області.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що українські війська завдали удару по штабу російської 7-ї гвардійської гірсько-десантної (ВДВ) дивізії в Херсонській області. ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви, а інші російські джерела не робили подібних заяв.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російський 40-й армійський корпус взяв на себе відповідальність за ділянку фронту в Херсонській області. Раніше ISW повідомляв про формування нового російського 40-го армійського корпусу у складі Південного військового округу (ПВО), а роль 40-го армійського корпусу в Херсонській області наразі неясна.

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