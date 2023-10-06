ЗСУ просунулись під Андріївкою та Роботиним: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили обмежену російську атаку на північ від Зибиного Харківської області (безпосередньо на схід від Вовчанська та за 3 км на південь від міжнародного кордону), ймовірно, транскордонний рейд з території Росії.

Повідомляється, що 5 жовтня російські війська збільшили інтенсивність бойових дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених територіальних здобутків не досягли. Речник Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська активізували бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку та зосереджують зусилля на наступальних операціях у Макіївці Луганської області (22 км на північний захід від Кремінної), де минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська захопили нові позиції поблизу Макіївки, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Інший російський військовий блогер 4 жовтня заявив, що російські війська здійснили тактичний наступ на захід від Сватового і що позиційні бої тривають на північний схід від Куп’янська.

Повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної, але не просунулися 5 жовтня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські сили відбили дві українські атаки поблизу Діброви. Російські військові блогери стверджували, що українські сили атакували російські позиції біля Торського (14 км на захід від Кремінної) 4 і 5 жовтня.

Бої на Донбасі

Українські сили проводили наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 5 жовтня. Український Генеральний штаб повідомив, що українські сили досягли невідомого успіху на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська просуваються до залізничної колії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Інші російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно наступали на залізницю поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російські джерела стверджували, що підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади (1-й армійський корпус так званої "ДНР") відбили українську атаку на горлівському напрямку, маючи на увазі, ймовірно, ділянку між напрямками Бахмута та Авдіївки.

Російські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута, але не просунулися 5 жовтня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції на схід від Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки, та Андріївки. 4 і 5 жовтня російські джерела стверджували, що російські сили все ще утримують нещодавно захоплені позиції поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російське МО стверджувало, що 5 жовтня українські війська безуспішно атакували поблизу Красногорівки (8 км на північний захід від Авдіївки або безпосередньо на захід від Донецька) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) вздовж лінії Авдіївка-Донець.

Російські війська вели наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 5 жовтня не просунулися вперед. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Авдіївки та покращити тактичні позиції поблизу Ласточкиного (6 км на захід від Авдіївки).

Український Генштаб також повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки (на західній околиці Донецька), Красногорівки та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька). Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська за добу до 20 разів безрезультатно атакували на напрямках Авдіївки та Мар'їнки.

Південна вісь

Російські джерела стверджували, що 5 жовтня українські війська провели невдалі наступальні операції в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей. Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), Новодарівки ( 15 км на південний захід від Великої Новосілки), та Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки).

4 жовтня російський військовий блогер заявив, що українські війська атакували поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східної Запорізької областей, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки) та Рівнополя (10 км на південний захід від Великої Новосілки).

4 жовтня російський військовий блогер заявив, що російські війська намагалися відбити втрачені позиції поблизу Урожайного та Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Українські війська 5 жовтня провели наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Російські військові блогери стверджували, що українські сили намагалися просунутися вздовж лінії Роботине-Вербове (10 км на південь - 18 км на південний схід від Оріхова), у напрямку Копані (11 км на південний захід від Оріхова) та поблизу Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова). 4 жовтня російський військовий блогер заявив, що українські війська здійснили обмежене просування вздовж лінії Копані-Роботине-Вербове.

Російські війська 5 жовтня вели наступальні дії на заході Запорізької області, але підтверджених успіхів не досягли. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили успішно витіснили українські сили з позицій біля Вербового.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Роботиного та поблизу Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Штупун повідомив, що російські війська продовжують спроби повернути втрачені позиції на захід від Вербового та на південний схід від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

На кадрах, опублікованих 5 жовтня, нібито видно елементи російського БАРС-1 (Бойового резерву російської армії), що діють поблизу Малої Токмачки.

Російський мілблогер зазначив, що Міноборони Росії, ймовірно, намагається приховати повідомлення російських військових блогерів після ймовірного рейду Головного управління військової розвідки України (ГУР) в окупованому Криму 4 жовтня.

Російський військовий блогер спростував повідомлення про те, що спецагенти ГУР висадилися на березі Криму і закликав колег припинити брехати і боятися прес-служби МО РФ. Міністерство оборони Росії визнало рейд 4 жовтня та стверджувало, що російські війська відбили український персонал.

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