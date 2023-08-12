ЗСУ просунулись до околиць Роботиного: карти боїв ISW

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська і, як повідомляється, просунулися 11 серпня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Іванівки (21 км на південний схід від Куп’янська).

У Міноборони РФ стверджували, що підрозділи Західного угруповання військ РФ продовжували наступальні дії на широкому фронті на куп’янському напрямку та покращили тактичну обстановку поблизу Вільшани (15 км на північний схід від Куп’янська) та Першотравневого (21 км на схід від Куп’янська).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Синьківки та Іванівки 11 серпня, а один з них стверджував, що російські війська увійшли на північну околицю Синьківки 10 серпня.

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили контратаки на північний схід від Куп’янська, але не просунулися 11 серпня. МО Росії повідомило, що російські сили відбили українські контратаки поблизу Синьківки та урочища Маньківка (15 км на схід від Куп’янська).

11 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Надії (15 км на захід від Сватового) та на південь від Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська штурмували українські позиції на лінії Торське-Ямполівка (15-17 км на захід від Кремінної) і незначно просунулися в цьому районі. 10 серпня російський військовий блогер розширив кадри, на яких нібито видно, як елементи чеченського спецназу "Ахмат" і підрозділи 2-го корпусу армії так званої "ЛНР" проводять штурм у районі Серебрянського лісу на південь від Кремінної.

Російські джерела стверджували, що 11 серпня українські сили здійснили невдалі наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. Міноборони Росії стверджувало, що частини російського Центрального угруповання військ відбили українські штурми поблизу Новоселівського, Новоєгорівки (15 км на південний захід від Сватового) та Кремінної у Луганська область і Білогорівка Донецької області (33 км на південь від Кремінної).

Російські військові блогери стверджували, що російські сили відбили українські атаки на лінії Райгородка-Кармазинівка (13 км на захід до 13 км на південний захід від Сватового), в районі Журавської балки на північний захід від Кремінної, поблизу Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної), поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної ), а також у Серебрянському лісництві на південь від Кремінної.

Бої на Донбасі

Українські війська вели наступальні дії в районі Бахмута, але 11 серпня не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили проводили диверсійно-розвідувальні операції поблизу Ягідного (2 км на північ від Бахмута) та Берхівки. Інші російські "воєнкори" стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Кліщіївки.

Російські війська вели наступальні дії поблизу Бахмута та досягли певного прогресу 11 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що російські війська просувалися на південний захід у напрямку до Берхівського водосховища (6 км на північний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що 10 серпня російські війська покращили свої позиції поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і здійснили обмежене просування на південь від Кліщіївки. Кілька російських військових блогерів стверджували, що 11 серпня російські війська атакували поблизу Кліщіївки.

У Міноборони Росії стверджували, що українські сили вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не просунулися 11 серпня. У Міноборони Росії стверджували, що українські сили безуспішно атакували поблизу Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки), Старомихайлівки, Малинівки (24 км на північний захід від с. Бахмут), Веселе (5 км на північний схід від Авдіївки).

Російські війська проводили наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і трохи просунулися 11 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що російські війська здійснили незначне просування на північ від Старомихайлівки (19 км на південний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на західній околиці Донецька), Красногорівки (23 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська взяли під контроль частини шахти "Трудівське" поблизу Красногорівки. Інший російський "воєнкор" стверджував, що бойовики так званої "ДНР" інтернаціональної бригади "П’ятнашка" встановили вогонь над дорогою між Орлівкою (8 км на захід від Авдіївки) і Ласточкиним (6 км на захід від Авдіївки), яка є наземною лінією зв’язку України (GLOC) в районі Авдіївки.

Однак це твердження, швидше за все, є неправдивим, враховуючи, що інший військовий блогер зробив таку саму заяву про той самий російський підрозділ 27 липня, і наразі немає жодних ознак того, що російські сили блокують значні українські GLOC в районі Авдіївки. Взимку та навесні 2023 року російськ військові блогери постійно заявляли, що російські війська контролювали вогонь над українськими GLOC навколо Бахмута задовго до того, як вони це зробили.

"Південна вісь"

Повідомляється, що українські війська проводили обмежені наступальні операції в західній частині Донецької області та не просувалися 11 серпня. Російське МО стверджувало, що російські війська відбили українську наземну атаку поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька).[62]

Українські війська продовжували наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області та просунулися 11 серпня. Опубліковані 11 серпня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися до Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а російські військові блогери стверджували, що українські війська контролюють північну половину поселення, тоді як російські війська зберігають контроль над південною половиною поселення.

Російський добровольчий батальйон "Восток", який, як повідомляється, захищає Урожайне, визнав, що українські сили відтіснили російські війська кількома невизначеними вулицями Урожайного. Однак деякі російські військові блогери стверджували, що українські війська захопили лише позиції на околицях Урожайного.

Російські військові блогери також повідомили про продовження бої поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Один російський військовий блогер заявив, що російським військам важко евакуювати поранених з 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (36-ї загальновійськової армії Східного військового округу) з Урожайного через українські артилерійські удари по російській техніці.

Російські війська продовжували проводити обмежені наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області та не робили жодних заявлених або підтверджених наступів 11 серпня. Генштаб України повідомив, що російські війська робили невдалі спроби відбити втрачені позиції на захід від Старомайорського та біля Урожайного.

11 серпня українські війська продовжували наступальні операції та просунулися до околиць села Роботине (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області. На опублікованих 11 серпня геолокаційних кадрах видно, що українські війська дійшли до під’їзду до Роботиного, хоча масштаби та тривалість їх позиції в цьому районі залишаються неясними.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська розширили свою зону контролю вздовж фронту шириною шість кілометрів і трохи вглиб поблизу Роботиного. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські наземні атаки на лінії Роботине-Вербове (до 18 км на південний схід від Оріхова). Російський військовий блогер стверджував, що російські сили відкинули українські війська на 1,5 кілометра біля Роботиного під час відбиття української атаки 10 серпня.

Повідомляється, що 11 серпня українські сили проводили операції в ближніх тилових районах на окупованому східному (лівому) березі Херсонської області. 11 серпня російський військовий блогер опублікував кадри, на яких російський солдат стверджує, що українські сили захопили західну половину Козачі Лагері. Інший російський військовий блогер стверджував, що українська диверсійно-розвідувальна група з 30 осіб здійснила обмежений рейд проти колони російської бригади на ділянці траси E58 між Роздольне та Вільне, приблизно за 8 км на південь від Нової Каховки.

ISW не знайшло візуального підтвердження жодного з цих тверджень і продовжує оцінювати, що будь-які українські позиції на східному березі Херсонської області обмежені.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оголосило, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) переведе реактор №4 з гарячої зупинки на холодну зупинку, а реактор №6 від холодної зупинки до гарячої зупинки для усунення витоку води з парогенератора. У НАЕК "Енергоатом" повідомили, що російська окупаційна влада перенесла реактор №10 до стану гарячого вимкнення в порушення українських інструкцій, що призвело до витоку.

МАГАТЕ також повідомило, що протягом доби 10 серпня двічі ставалися перебої в магістральній зовнішній лінії електропередачі до ЗАЕС. Міністерство енергетики України повідомило, що російські війська обстріляли лінію електропередач і спричинили збій в електропостачанні.

Російська та окупаційна влада продовжують намагатися пом’якшити проблеми з дорожнім рухом через українські удари по мостах в окупованому Криму. Російське джерело стверджує, що рух транспорту на Керченському мосту зупинився, утворивши чергу з 600 автомобілів і двогодинним часом очікування, щоб переїхати міст у невстановленому напрямку.

На кадрах, опублікованих 10 серпня, видно довгу колону вантажних автомобілів у русі, як повідомляється, біля Красноперекопська, на перехресті трас Н05 і Е97 в окупованому Криму. Окупаційний глава Херсонської області Володимир Салдо 11 серпня заявив, що ремонт Чонгарського мосту триватиме щонайменше місяць після того, як останні українські удари пошкодили міст.

Супутникові знімки показують, що російські війська побудували понтонний міст поруч із мостом Чонгар між 4 та 9 серпня. Український військовий радник Херсонської області 10 серпня Сергій Хлань заявив, що російські війська відводять військову техніку зі східного (лівого) берега Дніпра до Генічеська Херсонської області через побоювання подальших українських ударів по мостах і перенаправляють цивільний рух на користь військового матеріально-технічного забезпечення.

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