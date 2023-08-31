ЗСУ просунулись на кількох ділянках фронту: карти боїв ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

30 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомляли, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (13 км на південь від Кремінної).

Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що найбільш напружена ділянка на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна знаходиться в районі Райгородки (13 км на захід від Сватового) і Ковалівки (12 км на південний захід від Сватового), де російські війська ведуть бойові дії.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили досягли невизначених успіхів поблизу Новоєгорівки та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська). Пов’язаний з Кремлем військовий блогер також заявив, що російські війська посилюють наступальні операції з напрямку Ягідне (22 км на південний схід від Куп’янська).

Російський військовий блогер стверджував, що частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) і 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) продовжують наступ на Куп'янському напрямку.

Російські джерела стверджували, що 30 серпня українські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна і не просунулися. Міноборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українські атаки біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) Харківської області; Сергіївки (12 км на південний захід від Сватового), Новоєгорівки та Серебрянського лісництва (10 км на південний захід від Кремінної) Луганської області; та Білогорівки (33 км на південь від Кремінної) Донецької області.

Прес-офіцер Західного угруповання військ РФ Ярослав Якимкін заявив, що російські війська відбили дві невеликі українські контратаки за підтримки танків і артилерії на Куп'янському напрямку.

Бої на Донбасі

Українські військові повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на південному фланзі Бахмута та продовжували наступ станом на 30 серпня. Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські війська поступово просуваються, незважаючи на контратаки росіян.

Сирський додав, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться поблизу Бахмута, Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута), Ягідного (безпосередньо на північ від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що українські штурмові групи атакували російські позиції поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки.

Російські джерела стверджували, що 30 серпня російські війська відновили деякі раніше втрачені позиції на південному фланзі Бахмута. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська успішно контратакували біля Курдюмівки, що дозволило російським військам розширити зону контролю в населеному пункті та відтіснити українські війська до каналу Сіверський Донець-Донбас на захід від Курдюмівки.

Інший пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що російські війська повернули собі деякі позиції поблизу Кліщіївки. Український Генштаб, однак, повідомив, що російські війська здійснили безуспішні наступальні операції в Курдюмівці, Озарянівці (14 км на південний захід від Бахмута) та Богданівці (7 км на північний захід від Бахмута).

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка-Донецьк, але 30 серпня не здобули нових територій. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська відновили наступ на Мар’їнку (безпосередньо на захід від Донецька). Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували відбивати російські атаки на Мар’їнку та Новомихайлівку (30 км на південний захід від Донецька).

"Південна вісь"

Українські сили проводили наступальні операції вздовж кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 30 серпня. Пов’язаний із Кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися в напрямку Володіного (13 км на південь від Великої Новосілки), і що російські війська були змушені відступити з кілька висот у районі через загрозу тактичного оточення.

Інші російські військові блогери та російський командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський стверджували, що українські сили посилюють наступ на лінії Приютне-Старомайорське (8-18 км на південь від Великої Новосілки).

Російські сили проводили обмежені наступальні операції вздовж району кордону Донецько-Запорізької області та поблизу Вугледара та, як повідомляється, просунулися 30 серпня. Російський військовий блогер стверджував, що російські сили просунулися під час зіткнення зі стрілецькою зброєю проти українських сил на захід від Старомайорського.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили наземну атаку росіян поблизу Старомайорського. Ходаковський стверджував, що російські 155-та морська піхотна бригада (Тихоокеанський флот) 30 серпня відбили кілька позицій поблизу Микільського (27 км на південний захід від Донецька) на заході Донецької області.

Українські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та, можливо, просунулися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) 30 серпня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 серпня, показують, що українська піхота просунулася до північно-західної околиці Вербового, хоча масштаби цього просування і поточний контроль над цими посадками наразі неясні.

Проте здатність українських сил просунутися так близько до Вербового вказує на погіршення російського контролю навколо населеного пункту. У Генштабі України повідомляли, що українські сили досягли успіху на напрямках Новоданилівка-Новопокропівка (4-15 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Вербове (7-18 км на південний схід від Оріхова).

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували околиці Вербового вночі з 29 на 30 серпня та вранці 30 серпня, але російські сили відбили атаки. Один російський військовий блогер охарактеризував російську ситуацію у Вербовому як складну, але стверджував, що українські сили ще не прорвали лінію російської оборони в цьому районі. Російські джерела також стверджували, що українські сили здійснили бронетехнічні атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

30 серпня російські війська провели обмежені наступальні дії на заході Запорізької області. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Малої Токмачки.

Російські військові блогери стверджували, що 30 серпня українські сили провели подальші обмежені рейди на східному (лівому) березі Херсонської області. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили висадилися на північний захід від Підстепного (17 км на схід від міста Херсона) і на острові в дельті річки Дніпро. Інший військовий блогер стверджував, що російські війська знищили українські човни, коли вони підходили до східного берега.

Російські війська продовжували намагатися захистити Керченський міст від морських загроз. Супутникові знімки, датовані 29 і 30 серпня, показують, що російські війська топили баржі біля Керченського мосту, ймовірно, щоб запобігти ударам морських безпілотників по човнах біля мосту або по самому мосту. Один російський військовий блогер розкритикував цю спробу та стверджував, що кількох сотень метрів між кожною баржею достатньо, щоб морські безпілотники могли пройти через бар’єр.

Міноборони Росії та інші російські джерела стверджували, що атака російської авіації не дозволила до 50 українських військових висадитися в окупованому Криму в ніч з 29 на 30 серпня. Однак українські сили спеціального призначення спростували заяву російського МО.

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